В Киеве назвали Украину основой непобедимости России

В беседе с украинским телеканалом NewsOne политик рассказала о том, что в своё время "Партия регионов" выступала за партнерство с Россией.

При этом эта же партия поддерживала нейтральный статус в целом, "хотя был этот путь евроинтеграции, но по большему счету "Партия регионов" была близка к тому выбору, чтобы Украина была мостом между Россией и Западом, и это даже было в президентской кампании нашей".

По словам Герман, "мировые тренды шли совсем по другому направлению, был вектор на то, чтобы ослабить Россию через Украину".

"Когда Украина с Россией, Россия непобедима", - подчеркнула она.

Политик добавила, что многие хотели оторвать Украину от России, чтобы "вить из России верёвки". По её словам, Украина была "островком стабильности" и это было её главным козырем.