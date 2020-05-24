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В Киеве назвали Украину основой непобедимости России

24 мая 2020, 19:55  •  79 • Политика
В Киеве выступили с заявлением о том, на чём якобы основывается сила России. По словам экс-депутата Рады Анны Герман, основа непобедимости России заключена в Украине.
В беседе с украинским телеканалом NewsOne политик рассказала о том, что в своё время "Партия регионов" выступала за партнерство с Россией.
При этом эта же партия поддерживала нейтральный статус в целом, "хотя был этот путь евроинтеграции, но по большему счету "Партия регионов" была близка к тому выбору, чтобы Украина была мостом между Россией и Западом, и это даже было в президентской кампании нашей".
По словам Герман, "мировые тренды шли совсем по другому направлению, был вектор на то, чтобы ослабить Россию через Украину".
"Когда Украина с Россией, Россия непобедима", - подчеркнула она.
Политик добавила, что многие хотели оторвать Украину от России, чтобы "вить из России верёвки". По её словам, Украина была "островком стабильности" и это было её главным козырем.

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