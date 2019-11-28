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В Киеве назвали три вопроса для нормандского саммита в Париже

28 ноября 2019, 13:54  •  154 • Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев поднимет на саммите «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря ряд вопросов, в том числе тему возвращения украинских военнопленных.
 
РИА Новости
 

«Мы понимаем, с чем мы должны идти на нормандский формат. Первый вопрос — это возвращение наших военнопленных. К пребольшому сожалению, речь идёт не о десятках, а сотнях людей, которые находятся в плену», — цитирует его Интерфакс.

По его словам, вторым вопросом является «прекращение огня по всей линии фронта».

«Третий вопрос — это понимание, что происходит с украинско-российской границей. До того времени, пока не будет возвращена украинская граница, пока там не будут стоять украинские военные, очень много процессов будут проходить крайне сложно и, я бы сказал, даже невозможно», — добавил он.

При этом Данилов отметил, что у СНБО «есть пять сценариев возвращения оккупированных украинских территорий», однако конкретизировать отказался.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к любым переговорам в рамках нормандского формата.

25 ноября он сообщил о готовности к саммиту лидеров стран нормандского формата, отметив, что считает важным использовать встречу для обсуждения возвращения Киеву «территорий и людей» и «возобновления украинского суверенитета».

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