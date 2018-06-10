|
В Киеве назвали страны, в которых нет украинских послов
10 июня 2018, 18:54 • 92 • Украина
К настоящему времени власти Украины не назначили своих послов в России и ещё 15 странах. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
@poroshenko Twitter
Отмечается, что у Украины нет послов в России, Армении, Киргизии, Греции, Дании, Эстонии, Латвии, Ирландии, Хорватии, Черногории, Швейцарии, Эфиопии, Перу, ЮАР, Алжире и на Кубе.
«Процедура назначения руководителей зарубежных дипломатических учреждений является длительной и состоит из целого ряда этапов: подбор кандидатуры, согласование кандидата президентом Украины, ожидание на агреман принимающей стороны, подготовка указа президента», — разъяснили в МИД Украины.
Ранее в МИД Украины рассказали, сколько украинских дипломатов осталось в России.
Подпишитесь на нас
92
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
05 июня 2018, 20:24
|
04 июня 2018, 07:09
|
05 июня 2018, 05:54
|
07 июня 2018, 06:40
|
07 июня 2018, 21:09
|
05 июня 2018, 02:24
|
10 июня 2018, 06:10