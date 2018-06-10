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В Киеве назвали страны, в которых нет украинских послов

10 июня 2018, 18:54  •  92 • Украина
К настоящему времени власти Украины не назначили своих послов в России и ещё 15 странах. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
 
@poroshenko Twitter
 

Отмечается, что у Украины нет послов в России, Армении, Киргизии, Греции, Дании, Эстонии, Латвии, Ирландии, Хорватии, Черногории, Швейцарии, Эфиопии, Перу, ЮАР, Алжире и на Кубе.

«Процедура назначения руководителей зарубежных дипломатических учреждений является длительной и состоит из целого ряда этапов: подбор кандидатуры, согласование кандидата президентом Украины, ожидание на агреман принимающей стороны, подготовка указа президента», — разъяснили в МИД Украины.

Ранее в МИД Украины рассказали, сколько украинских дипломатов осталось в России.

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