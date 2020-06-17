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В Киеве назвали сроки отстранения Путина от власти
17 июня 2020, 14:00 • 147 • Политика
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что президент России Владимир Путин "обязательно будет отстранён от власти". И даже назвал сроки.
В блиц-интервью украинскому изданию OBOZREVATEL первый президент Украины Леонид Кравчук спрогнозировал отстранение президента России Владимира Путина от власти.
Во время беседы журналисты поинтересовались у политика, считает ли он, что обстановка с COVID-19 в России, а также ситуация со строительством "Северного потока - 2" могут привести к отстранению российского лидера от власти.
"Если такая ситуация в России продолжится, Путин обязательно будет отстранён от власти", - заявил первый президент Украины. - Или сам уйдёт, или не переизберут".
При этом он даже назвал расплывчатые сроки отстранения, сделав оговорку: "Но я не думаю, что это будет скоро".
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