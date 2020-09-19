В Киеве назвали срок окончания войны в Донбассе: С заявлением выступил глава офиса Зеленского

Война в Донбассе завершится до конца президентского срока главы Украины Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире канала "Украина".

Согласно украинским законам, президентский срок Зеленского истекает в 2024 году, при условии, что он не будет переизбран на второй срок. Таким образом, можно сделать вывод, что конфликт в Донбассе будет завершён в ближайшие 4 года.

В течение своей каденции Зеленский закончит войну, у меня нет сомнений, - заявил Ермак в украинском эфире.

Напомним, что прошлый президент Украины Пётр Порошенко также обещал избирателям, что завершит конфликт в Донбассе, если будет избран главой государства. Однако за свой президентский срок он сделал всё, чтобы конфликт продолжался, и закончил правление с рейтингом чуть выше статистической погрешности. Пришедший ему на смену Владимир Зеленский начал шаги в сторону исполнения Минских соглашений, но потом процесс застопорился из-за давления националистов.