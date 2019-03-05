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В Киеве назвали Россию главной террористической угрозой для Украины

05 марта 2019, 16:54  •  80 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко утвердил новую концепцию борьбы с терроризмом. В документе Россия названа страной, представляющей главную угрозу для Киева.
 
© Стрингер РИА Новости
 

«В настоящее время наибольшую террористическую угрозу для Украины несёт агрессивная политика Российской Федерации, направленная на дестабилизацию ситуации в государстве», — говорится в концепции.

Как отмечается, в последнее время вероятность распространения терроризма в стране приобретает угрожающий характер.

В концепции также подчёркивается усиление интереса к Украине со стороны международной организованной преступности.

Правительству при участии СБУ, Службы внешней разведки, Управления госохраны поручено разработать и утвердить в двухмесячный срок план реализации концепции.

Ранее сообщалось, что СБУ в течение двух лет предъявила обвинения в терроризме 154 россиянам.

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