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В Киеве назвали размер недополученного из-за «Турецкого потока» дохода
09 января 2020, 16:39 • 38 • Украина
Украина в связи с запуском «Турецкого потока» будет недополучать около $450 млн в год. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
© TurkStream
В ходе конференции журналисты спросили у него, какие убытки может понести Украина в связи с запуском «Турецкого потока».
«Это нельзя назвать убытками, это недополученный доход. Мы их оцениваем в порядка $450 млн в год. Это нельзя назвать убытками, мы не теряем ничего. Мы просто не заработаем эти деньги», — сказал он.
Ранее Макогон рассказал, что из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м.
8 января российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали старт работе «Турецкого потока».
Церемония прошла в Стамбуле.
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