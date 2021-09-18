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В Киеве назвали "отпор агрессии России" одной из главных военно-стратегических целей Украины

18 сентября 2021, 06:35  •  129 • Политика
Президент Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Незалежной и увеличил расходы на вооружённые силы.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении Стратегического оборонного бюллетеня страны, в котором приведены пять ключевых пунктов безопасности Незалежной.
Первым из них значится "обеспечение отпора и сдерживания вооруженной агрессии России против Украины, восстановление суверенитета и территориальной целостности в пределах государственной границы", а последним - "внедрение в силах обороны передового опыта, принципов и стандартов государств-членов НАТО, участие в совместных операциях и учениях для удовлетворения критериев членства в Альянсе с последующей интеграцией в евроатлантические структуры безопасности".
Примечательно, что документ был разработан советом нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ещё в августе, но, по всей видимости, не запускался в ход до встречи Зеленского и Байдена, которая постоянно откладывалась. А после того, как она состоялась, украинский президент и сообщил, что глава Белого дома якобы поддерживает инициативу Киева о вступлении в альянс. Впрочем, даже западные аналитики сходятся во мнении, что Украине это не грозит ещё долгое время: в частности, экс-посол США в Киеве Джон Хербст заявил, что Незалежная не станет членом НАТО в ближайшие лет десять.
Между тем, стало известно, что накануне, 17 сентября, на состоявшемся с участием Зеленского заседании СНБО было принято увеличение на 2022 год бюджета страны на безопасность и оборону до 319,4 млрд гривен (примерно $12 млрд) – это 5,93 процента ВВП.

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