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В Киеве назвали причину замены 12 послов Украины за рубежом
16 июля 2019, 17:24 • 46 • Украина
Заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко в ходе брифинга рассказал, почему в Киеве приняли решение заменить 12 послов, представляющих страну за границей.
РИА Новости
По его словам, причина подобного решения заключается в том, что некоторые дипломаты находятся в должностях слишком долго.
«Большинство из них (послов. — RT) находятся в должности значительно больший срок, чем традиционные для украинской дипломатии сроки, в среднем четыре-пять лет. Некоторые послы пересидели вдвое больше», — уточнил Пристайко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о начале обновления состава дипкорпуса и замене 12 послов.
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