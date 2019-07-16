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В Киеве назвали причину замены 12 послов Украины за рубежом

16 июля 2019, 17:24  •  46 • Украина
Заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко в ходе брифинга рассказал, почему в Киеве приняли решение заменить 12 послов, представляющих страну за границей.
 
РИА Новости
 

По его словам, причина подобного решения заключается в том, что некоторые дипломаты находятся в должностях слишком долго.

«Большинство из них (послов. — RT) находятся в должности значительно больший срок, чем традиционные для украинской дипломатии сроки, в среднем четыре-пять лет. Некоторые послы пересидели вдвое больше», — уточнил Пристайко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о начале обновления состава дипкорпуса и замене 12 послов.

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