В Киеве назвали причину замены 12 послов Украины за рубежом

Заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко в ходе брифинга рассказал, почему в Киеве приняли решение заменить 12 послов, представляющих страну за границей.

По его словам, причина подобного решения заключается в том, что некоторые дипломаты находятся в должностях слишком долго.

«Большинство из них (послов. — RT) находятся в должности значительно больший срок, чем традиционные для украинской дипломатии сроки, в среднем четыре-пять лет. Некоторые послы пересидели вдвое больше», — уточнил Пристайко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о начале обновления состава дипкорпуса и замене 12 послов.