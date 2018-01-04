В Киеве назвали поездки украинцев в Россию «билетом в один конец»

Официальный Киев, судя по всему, окончательно достало массовое «поломничество» украинцев в Россию. По данным погранслужбы Украины, в 2017 году украинцы стали в полтора раза чаще ездить в Россию по сравнению с 2016 годом. Только за 9 месяцев прошлого года границу с Россией пересекли свыше 5,7 миллионов украинцев.

И вот в Киеве почесали репу: как же уговорить украинцев меньше ездить в Россию? Ход конем сделал департамент консульской службы МИД Украины. Он призвал украинцев не ездить в Россию, чтобы не «причинять страдания родным».

«Путешествие украинцев в Россию — нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и причинять страдания родным?» — говорится в посте консульской службы в Twitter. К сообщению была прикреплена ссылка на предостережение Службы безопасности Украины от поездок в Россию.

В свою очередь Служба безопасности Украины (СБУ) ссылается на то, что «российские спецслужбы» якобы недавно задержали в Москве украинца Олега Негоду, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских военных. Негода приехал в Россию навестить сестру. По его словам, на Киевском вокзале в Москве к нему подошли люди штатском, задержали, продержали в каком-то учреждении два дня (при этом бесплатно поили-кормили и даже разрешали звонить родным!), а потом снова вернули на вокзал. Сейчас Негода находится дома, в целости и сохранности.

«Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркивает, что ФСБ России охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страну-агрессор крайне опасны», — говорится в сообщении СБУ.

В российских спецслужбах информацию о задержании «бравого» украинского воина не подтверждают. Хотя было б вполне справедливо, если б купленный Негодой билет в Россию, стал бы для него билетом в один конец. По крайней мере на время. Когда бойцы АТО убивали русских на Донбассе, они не очень то вспоминали о своих российских родственниках. А теперь вот, потянуло в гости.

Что касается миллиона мирных украинцев, в том числе беженцев с Донбасса, то многие из них наоборот только и мечтают о том, чтобы билет в Россию стал для них своего рода «билетом в один конец». А все потому, что на родной Украине ловить нечего. Ведь не случайно, они годами обивают пороги всевозможных инстанций в попытках получить российское гражданство. Чаще всего - тщетно. Но это уже совсем другая история.