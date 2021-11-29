|
В Киеве назвали оружие, способное «остановить» Россию
29 ноября 2021, 22:30 • 145 • Украина
Украинский «военный эксперт» Сергей Згурец рассказал об арсенале ВСУ, способном «остановить Россию».
По его мнению, в потенциальном вооруженном конфликте с российской армией ВСУ помогут американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», переносной зенитный ракетный комплекс Stinger и вертолеты Ми-17.
Згурец напомнил, что Киев хотел бы приобрести ЗРК Patriot и «Железный купол». Однако такие сложные системы требуют финансов и переоснащения ПВО, что станет серьезной нагрузкой на бюджет Украины.
Как отметил «эксперт», в последнее время украинских военных обучают работать на зенитных комплексах «Бук» и С-300 — эти образцы справятся с целью в виде 20 самолетов.
«В принципе, они способны сбить на первом этапе все потенциальное наступление» — убежден он.
Подпишитесь на нас
145
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 ноября 2021, 20:55
|
23 ноября 2021, 02:35
|
25 ноября 2021, 06:30
|
26 ноября 2021, 14:35
|
29 ноября 2021, 01:30
|
25 ноября 2021, 05:55
|
28 ноября 2021, 23:10