В Киеве назвали оружие, способное «остановить» Россию

Украинский «военный эксперт» Сергей Згурец рассказал об арсенале ВСУ, способном «остановить Россию».По его мнению, в потенциальном вооруженном конфликте с российской армией ВСУ помогут американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», переносной зенитный ракетный комплекс Stinger и вертолеты Ми-17.Згурец напомнил, что Киев хотел бы приобрести ЗРК Patriot и «Железный купол». Однако такие сложные системы требуют финансов и переоснащения ПВО, что станет серьезной нагрузкой на бюджет Украины.Как отметил «эксперт», в последнее время украинских военных обучают работать на зенитных комплексах «Бук» и С-300 — эти образцы справятся с целью в виде 20 самолетов.«В принципе, они способны сбить на первом этапе все потенциальное наступление» — убежден он.