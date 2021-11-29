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В Киеве назвали оружие, способное «остановить» Россию

29 ноября 2021, 22:30  •  145 • Украина

Украинский «военный эксперт» Сергей Згурец рассказал об арсенале ВСУ, способном «остановить Россию».

По его мнению, в потенциальном вооруженном конфликте с российской армией ВСУ помогут американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», переносной зенитный ракетный комплекс Stinger и вертолеты Ми-17.

Згурец напомнил, что Киев хотел бы приобрести ЗРК Patriot и «Железный купол». Однако такие сложные системы требуют финансов и переоснащения ПВО, что станет серьезной нагрузкой на бюджет Украины.

Как отметил «эксперт», в последнее время украинских военных обучают работать на зенитных комплексах «Бук» и С-300 — эти образцы справятся с целью в виде 20 самолетов.

«В принципе, они способны сбить на первом этапе все потенциальное наступление» — убежден он.

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