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В Киеве назвали ключевой вопрос разговора Зеленского с Путиным
11 июля 2019, 20:24 • 169 • Украина
Ключевым вопросом в ходе переговоров украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным было освобождение украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
© Serg Glovny/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.
«Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории России», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонные переговоры с Зеленским.
Отмечалось, что в ходе беседы, состоявшейся по инициативе украинской стороны, обсуждалась ситуация в Донбассе.
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