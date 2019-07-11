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В Киеве назвали ключевой вопрос разговора Зеленского с Путиным

11 июля 2019, 20:24  •  169 • Украина
Ключевым вопросом в ходе переговоров украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным было освобождение украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
 
© Serg Glovny/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

«Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории России», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонные переговоры с Зеленским.

Отмечалось, что в ходе беседы, состоявшейся по инициативе украинской стороны, обсуждалась ситуация в Донбассе.

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