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В Киеве назвали историческим решение об энергетической независимости

31 декабря 2019, 11:39  •  114 • Украина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что к 2023 году украинская энергосистема должна окончательно отделиться от российско-белорусской и стать частью европейской.
 
© РИА Новости
 

«Документы уже подписаны, просто надо над этим работать. Надеемся, что в 2023 году объединение сетей, украинской и европейской, уже произойдёт. Это даст нам возможность даже экспортировать электроэнергию и на этом зарабатывать», — сказал премьер-министр в эфире телеканала «Украина 24».

Он подчеркнул, что для того, чтобы присоединиться к европейской сети, Украине придётся «отрезаться от российской и белорусской».

«Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято. Мы уже постепенно к этому идём», — отметил Гончарук.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал последний закон, необходимый для реализации процесса отделения газотранспортной системы Украины от «Нафтогаза».

Ранее партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.

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