В Киеве назвали ГТС Украины конкурентной «Северному потоку — 2»

Газотранспортная система (ГТС) Украины может стать очень конкурентной для проектов «Северный поток» и «Северный поток —2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил украинский министр энергетики Алексей Оржель.

«Не следует забывать, учитывая те понесённые расходы и обязательства, они всё равно должны его до конца реализовать. С другой стороны, наша газотранспортная система, которая готова и уже традиционно долго осуществляла поставки газа на европейский рынок, может стать очень конкурентной, в том числе и новым инфраструктурным проектам России — «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — сказал министр.

По его словам, с этой точки зрения «от этого выиграет европейский рынок», поскольку у него будет больше предложений.

«Если он в рамках этого взаимодействия загружает все эти потоки, то это большая конкуренция и меньше цена», — добавил он.

Ранее Оржель заявлял о готовности Украины к ситуации, если транзит российского газа будет прекращён.

Как отмечали весной в «Нафтогазе», «Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено.

По словам вице-премьера России Дмитрия Козака, «Северный поток — 2» заработает в середине 2020 года.