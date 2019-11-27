В Киеве назвали два условия для заключения контракта на транзит газа

Контракт на транзит российского газа в ЕС должен быть по европейским правилам и на длительный срок. Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Два условия (для заключения нового контракта на транзит газа. — RT), на которых стоит украинская сторона. Первое — это европейские правила. Второе — это вопрос долгосрочного транзита, потому что это вопрос безопасности», — цитирует РИА Новости главу правительства.

По его словам, всё остальное является вопросом переговоров между коммерческими субъектами, компаниями.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Украине для продолжения транзита газа необходимо решить вопросы с новым оператором газотранспортной системы.

Как отмечал украинский лидер Владимир Зеленский, подписание долгосрочного договора о транзите газа является приоритетом Киева.

В Госдуме прокомментировали ФАН переговоры по транзиту газа.