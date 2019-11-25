В Киеве назвали дату завершения отделения «Нафтогаза» от ГТС

Окончательное завершение процедуры отделения «Нафтогаза» от газотранспортной системы Украины (анбандлинг) ожидается до 26 декабря текущего года.

Об этом, как передаёт «Громадське», заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

По его словам, 22 ноября ведомство получило «предварительную сертификацию оператора ГТС у национального регулятора».

«Документы уже отправлены в Энергетическое сообщество ЕС, которое должно их утвердить. До 26 декабря должен завершится процесс анбандлинга», — заявил Оржель.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о создании независимого оператора газотранспортной системы на Украине.