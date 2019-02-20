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В Киеве назначили первого сотрудника антикоррупционного суда
20 февраля 2019, 20:09 • 26 • Украина
Государственная судебная администрация Украины назначила бывшего прокурора Алексея Жукова временно исполняющим обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда. Он должен обеспечить начало работы новой инстанции. Об этом сообщает пресс-служба Совета судей.
©пресс-служба Судебной администрации
Из сообщения следует, что основными обязанностями Жукова будут регистрация суда как юридического лица и обеспечение необходимых действий для надлежащего начала его деятельности.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что процедура создания Высшего антикоррупционного суда завершится в феврале.
Его создание являлось одним из требований Международного валютного фонда для продолжения кредитования Киева.
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