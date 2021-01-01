В Киеве нацисты прошли факельным шествием без разрешения Евросоюза

В Киеве, в парке имени Тараса Шевченко, собрались украинские националисты для участия в ежегодном факельном шествии в честь дня рождения нациста Степана Бандеры, сообщает с места событий корреспондент ФАН.

В Киеве около памятника Т. Г. Шевченко собрались украинские националисты из организации «Правый сектор»1 (запрещена в РФ), «Всеукраинского объединения «Свобода», «Тризуб» (все запрещены в РФ) и других праворадикальных группировок, в частности организации «Национальный корпус» (запрещен в РФ). Также в марше собираются принять участие белорусские националисты с БЧБ-флагами, чтобы «...проявить солидарность белорусского и украинского народов и показать, что Украина — их общий дом», как объявлено в литовском Telegram-канале «Белорусы в Украине».

Начало марша было назначено на 18:00 по киевскому времени. Его участники пошли факельным шествием по Крещатику с портретами Бандеры, украинскими флагами и транспарантами. Некоторые пришли с детьми.

Собравшиеся выкрикивают лозунги «Слава Украине!», «Слава нации — смерть врагам!», «Украина превыше всего!».

Напомним, Степан Бандера — идеолог украинского националистического движения, он был членом Организации украинских националистов ОУН-УПА1 (запрещена в РФ), когда убивал мирных граждан России и Польши.

Бандера также был организатором убийства министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого. В годы Второй мировой войны сотрудничал с Адольфом Гитлером, при его участии были созданы Дружины украинских националистов, в которые входили батальоны «Нахтигаль» и «Роланд», сформированные и обученные немцами для диверсионных операций на территории Украинской ССР. В 1943 году ОУН-УПА участвовала в массовом убийстве поляков в западных областях Украины, известном сейчас как Волынская резня.

В настоящее время Степан Бандера считается героем у современной части населения Украины, в его честь названы улицы городов, установлены памятники. В целом Бандера и его последователи убили примерно полмиллиона мирных граждан страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.