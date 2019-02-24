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В Киеве националисты на митинге потребовали провести честные выборы

24 февраля 2019, 18:24  •  107 • Украина
В Киеве представители украинских националистических и радикальных организаций устроили митинг на майдане Незалежности с требованием провести в стране честные президентские выборы.
 
Reuters
 

В мероприятии участвуют несколько сотен человек. Лидеры националистов заявили, что в рамках митинга открывается «масштабная кампания противодействия подкупу» во время выборов, передаёт ТАСС.

Также они заявили, что будут «жёстко преследовать тех, кто организует массовую скупку голосов».

«Люди хотят мира по украинским правилам. Но это невозможно, потому что задолго до выборов олигархия фактически уже начинает манипулировать сознанием украинцев и уже начинает подкуп», — сказал на митинге лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок.

Ранее на Украине возбудили дело о возможном подкупе избирателей через соцсети.

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