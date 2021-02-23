В Киеве нашли способ выйти из Минских соглашений • 178 • Украина

Засекреченное заседание СНБО, обострение под Горловкой и «мирный план» Зеленского

На Украине обижаются, когда это государство называют «колонией». Шарию за это объявили подозрение в государственной измене. Но разве это не так, если всего спустя месяц после инаугурации Джо Байдена украинское правительство собирает засекреченное заседание СНБО, а сразу же после этого ВСУ обстреливают позиции НМ ДНР под Горловкой? Стоило Демократам вновь прийти к власти, как украинское государство снова перешло на милитаристские рельсы, причём делается это вполне осознанно, с заранее запланированным результатом, которого хотят добиться в Киеве.



«Начиная примерно с 4:30 утра идёт обстрел в районе посёлка 6/7 и поселка шахты Глубокая. По предварительной информации, пострадавших нет. Но связь с посёлком 6/7 по состоянию на сейчас отсутствует. Обстрел вёлся из миномётов калибра 120 и 82 мм. На сейчас жители посёлков насчитали более ста плюсов. Обстрел позиций тяжёлым в районе шахты Гагарина возобновился. Будьте осторожны!» — рапортовал мэр Горловки Иван Приходько в ночь с 20 на 21 февраля 2021 года.



После градоначальник опубликовал снимки прямого попадания в дом в посёлке Зайцево. К счастью, строение было уже не жилым, и только поэтому удалось избежать жертв. Но, к сожалению, не обошлось без потерь в рядах НМ ДНР. По данным военного корреспондента Юрия Котенка, в результате артиллерийского удара ВСУ был разрушен блиндаж, пятеро военнослужащих погибли, трое — получили ранения. Однако официальные данные отличаются. «Официальные данные по Горловке. Наши потери 1-200, 2-300. Комментарий замначуправления Народной милиции Эдуарда Басурина», — написал в Telegram репортёр ВГТРК Андрей Руденко.



Украинские СМИ всё утро, будто бы смакуя, сообщают, что ДНР понесла потери на фронте. При этом никто из журналистов по ту сторону фронта не сообщает напрямую о том, что фактически это была военная агрессия со стороны Украины. Впрочем, радостные заметки лишь подтверждают то, что именно Украина является в данном случае агрессором.



В Донбассе связали атаку ВСУ с засекреченным заседанием СНБО Украины. Глава ДНР Денис Пушилин считает, что секретарь совета безопасности Украины Алексей Данилов своим заявлением о том, что каждый командир украинских подразделений волен самостоятельно принимать решение о ведении огня, развязал руки ВСУ, что привело к обострению в районе Горловки. В действиях украинских властей прослеживается логика. Параллельно с тем, как действующая «зелёная команда» на Украине объявила войну условно «пророссийским» силам в лице оппозиционных политиков, Киев, по сути, взял курс на окончательный выход из международных договорённостей по Донбассу. И тут нужно уточнить, что Украина и так не собиралась выполнять пункты, но тут от саботажа в белорусской столице украинцы перешли к активным действиям.



Давно известно, что лично президент Владимир Зеленский является противником Минских соглашений, так как даже он осознает, что Украина подписывала этот документ в качестве проигравшей стороны, а, соответственно, условия документа ей невыгодны. Ещё до своего избрания экс-комик заявлял, что, будь его воля, он бы вышел из «Минска-2». Судя по действиям ВСУ, можно предположить, что Киев намерен с помощью новой «горячей» фазы конфликта поставить крест на имеющихся договорённостях. Разумеется, всех собак повесят на Кремль, а уже на саммите Нормандской четвёрки Зеленский будет вновь играть в «президента мира», который предложит свой уникальный план по урегулированию конфликта.



Но для того, чтобы Меркель и Макрон согласились собраться в какой-то европейской столице, необходим убедительный повод. Москва не пойдёт на переговоры с Киевом, который до сих пор не выполнил ни одного пункта даже парижского коммюнике от 9 декабря 2019 года, а ЕС не сможет призвать Кремль к переговорам, так как в Европе так же осознают тот факт, что Зеленский оказался недоговороспособным. Но на Украине нашли выход. Принудить может только безвыходная ситуация — активизация полномасштабных боевых действий в Донбассе, результатом которой станут жертвы среди мирного населения.



При этом нужно понимать, что Украине самой невыгодна продолжительная «горячая» фаза, так как все прекрасно помнят многочисленные потери ВСУ под Дебальцево. Но кровавая картинка может заставить мировых лидеров обсудить план Зеленского. Киеву нужно будет как-то выдержать баланс между атаками и защитой, ведь в ДНР уже говорят о том, что готовы пойти в контрнаступление, если ВСУ атакуют Республику, хотя в том, чтобы переговоры произошли, будет в первую очередь заинтересован Донбасс, так как он будет нести потери не только среди мирного населения. Военнослужащие республик будут тоже погибать в бойне, которая может оказаться всего лишь частью политической игры.

Засекреченное заседание СНБО, обострение под Горловкой и «мирный план» ЗеленскогоНа Украине обижаются, когда это государство называют «колонией». Шарию за это объявили подозрение в государственной измене. Но разве это не так, если всего спустя месяц после инаугурации Джо Байдена украинское правительство собирает засекреченное заседание СНБО, а сразу же после этого ВСУ обстреливают позиции НМ ДНР под Горловкой? Стоило Демократам вновь прийти к власти, как украинское государство снова перешло на милитаристские рельсы, причём делается это вполне осознанно, с заранее запланированным результатом, которого хотят добиться в Киеве.«Начиная примерно с 4:30 утра идёт обстрел в районе посёлка 6/7 и поселка шахты Глубокая. По предварительной информации, пострадавших нет. Но связь с посёлком 6/7 по состоянию на сейчас отсутствует. Обстрел вёлся из миномётов калибра 120 и 82 мм. На сейчас жители посёлков насчитали более ста плюсов. Обстрел позиций тяжёлым в районе шахты Гагарина возобновился. Будьте осторожны!» — рапортовал мэр Горловки Иван Приходько в ночь с 20 на 21 февраля 2021 года.После градоначальник опубликовал снимки прямого попадания в дом в посёлке Зайцево. К счастью, строение было уже не жилым, и только поэтому удалось избежать жертв. Но, к сожалению, не обошлось без потерь в рядах НМ ДНР. По данным военного корреспондента Юрия Котенка, в результате артиллерийского удара ВСУ был разрушен блиндаж, пятеро военнослужащих погибли, трое — получили ранения. Однако официальные данные отличаются. «Официальные данные по Горловке. Наши потери 1-200, 2-300. Комментарий замначуправления Народной милиции Эдуарда Басурина», — написал в Telegram репортёр ВГТРК Андрей Руденко.Украинские СМИ всё утро, будто бы смакуя, сообщают, что ДНР понесла потери на фронте. При этом никто из журналистов по ту сторону фронта не сообщает напрямую о том, что фактически это была военная агрессия со стороны Украины. Впрочем, радостные заметки лишь подтверждают то, что именно Украина является в данном случае агрессором.В Донбассе связали атаку ВСУ с засекреченным заседанием СНБО Украины. Глава ДНР Денис Пушилин считает, что секретарь совета безопасности Украины Алексей Данилов своим заявлением о том, что каждый командир украинских подразделений волен самостоятельно принимать решение о ведении огня, развязал руки ВСУ, что привело к обострению в районе Горловки. В действиях украинских властей прослеживается логика. Параллельно с тем, как действующая «зелёная команда» на Украине объявила войну условно «пророссийским» силам в лице оппозиционных политиков, Киев, по сути, взял курс на окончательный выход из международных договорённостей по Донбассу. И тут нужно уточнить, что Украина и так не собиралась выполнять пункты, но тут от саботажа в белорусской столице украинцы перешли к активным действиям.Давно известно, что лично президент Владимир Зеленский является противником Минских соглашений, так как даже он осознает, что Украина подписывала этот документ в качестве проигравшей стороны, а, соответственно, условия документа ей невыгодны. Ещё до своего избрания экс-комик заявлял, что, будь его воля, он бы вышел из «Минска-2». Судя по действиям ВСУ, можно предположить, что Киев намерен с помощью новой «горячей» фазы конфликта поставить крест на имеющихся договорённостях. Разумеется, всех собак повесят на Кремль, а уже на саммите Нормандской четвёрки Зеленский будет вновь играть в «президента мира», который предложит свой уникальный план по урегулированию конфликта.Но для того, чтобы Меркель и Макрон согласились собраться в какой-то европейской столице, необходим убедительный повод. Москва не пойдёт на переговоры с Киевом, который до сих пор не выполнил ни одного пункта даже парижского коммюнике от 9 декабря 2019 года, а ЕС не сможет призвать Кремль к переговорам, так как в Европе так же осознают тот факт, что Зеленский оказался недоговороспособным. Но на Украине нашли выход. Принудить может только безвыходная ситуация — активизация полномасштабных боевых действий в Донбассе, результатом которой станут жертвы среди мирного населения.При этом нужно понимать, что Украине самой невыгодна продолжительная «горячая» фаза, так как все прекрасно помнят многочисленные потери ВСУ под Дебальцево. Но кровавая картинка может заставить мировых лидеров обсудить план Зеленского. Киеву нужно будет как-то выдержать баланс между атаками и защитой, ведь в ДНР уже говорят о том, что готовы пойти в контрнаступление, если ВСУ атакуют Республику, хотя в том, чтобы переговоры произошли, будет в первую очередь заинтересован Донбасс, так как он будет нести потери не только среди мирного населения. Военнослужащие республик будут тоже погибать в бойне, которая может оказаться всего лишь частью политической игры. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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