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В Киеве нашли объяснение провальному выступлению Порошенко в Мюнхене

20 февраля 2018, 03:39  •  1039 • Политика
Президент Украины читал свою речь на Мюнхенской конференции по безопасности при пустом зале.
В Киеве нашли объяснение выступлению президента Украины Петра Порошенко перед пустым залом на Мюнхенской конференции по безопасности. Украинский лидер со своими лозунгами уже давно надоел всем западным политикам, заявил на пресс-конференции в столице Украины политический эксперт Валентин Гладких.
Он пояснил, что в Европе никто не будет в 50-й раз слушать про то, что Россия - агрессор, а Украина - форпост цивилизованного мира. Также никому больше неинтересны разглагольствования Порошенко о том, что на майдане люди стояли за "европейское будущее".
Гладких отмечает, что время влиятельных политиков очень дорого стоит, а потому они не будут его тратить на выслушивание одних и тех же речей. Вместо этого они потратят его на действительно важные встречи.
"Выступление Порошенко в полупустом зале - это прогнозируемо. Никто не будет смотреть 50 раз один и тот же фильм", - подчеркнул политический эксперт.
Он добавил, что все медийные акции президента Украины давно перестали работать. Причем не только на европейского "потребителя", но и на украинского.

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