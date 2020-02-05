В Киеве напряженно размышляют: что бы ещё продать и кому • 57 • Аналитика

Европа требует от Украины возобновить экспорт древесины, и чем скорее, тем лучше. Судя по всему, это желание найдет в среди представителей сегодняшней власти «нэзалэжной» самую горячую поддержку. Вопрос о том, как бы побыстрее сбыть с рук то, что осталось от страны, является сегодня для тех, кто называет себя «слугами» ее народа, единственным по-настоящему важным и животрепещущим.



Пытаясь соблюдать видимость приличий, Украина и Европейский союз создали арбитражную комиссию для рассмотрения спора по поводу введенного «нэзалэжной» моратория на экспорт необработанного леса-кругляка. Таким образом Киев в свое время пытался спасти от варварской вырубки и перепродажи на Запад по бросовым ценам то, что еще осталось от карпатских и прочих лесов. В Европе этим, естественно, крайне недовольны: с чего вдруг туземцы заартачились?! Впрочем, нынешний вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что запрет нужно было давно снять. Тем более что Брюссель уже совершенно недвусмысленно дал понять: запрет на экспорт леса-кругляка нарушает кабальное Соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное «нэзалэжной» и по сей день выставляемое там за высшее достижение во внешней политике.







С другой стороны, того же Владимира Зеленского, чей рейтинг стремительно летит вниз, интересует скорее продажа доставшейся ему во владение страны оптом, чем ее разбазаривание в розницу. Во время недавнего визита в Киев Реджепа Эрдогана Зеленский заявил, что ждет не дождется «самого активного участия турецких компаний в процессе украинской приватизации». Тому, кто приобретет государственного имущества на сумму, превышающую 10 миллионов долларов, обещаны даже пятилетние «налоговые каникулы». Такой вот своеобразный подход к пополнению казны. Вообще говоря, нынешний президент пристает с призывами «прикупить немножко Украины» к любому заезжему политику высокого ранга или государственному лидеру с такой навязчивостью, что скоро, пожалуй, уподобится Паниковскому, не дававшему прохода Корейко своим «Дай миллион, дай миллион!»



На Всемирном экономическом форуме в Давосе этот политик разговорного жанра несколько шокировал почтенную публику речами, достойными шоумена, но не президента, вроде заявлений о том, что Украина «недолюблена и недоинвестирована», и утверждений о том, что она является «единорогом Восточной Европы» (то есть перспективным стартапом на миллиард). Генерального директора американской компании Cargill Inc. Зеленский упорно звал на Украину скупать землю и железные дороги, прочим, имевшим неосторожность пойти на общение с ним представителям иностранного бизнеса, обещал что-то еще. Только бы купили!



По сути дела, в рамках «большой приватизации», о которой Зеленский и его команда ведут разговоры с момента их избрания, пустить с молотка планируется все. В это нелегко поверить, но Киев с легкостью готов отдать в частные (скорее всего, не украинские) руки стратегические отрасли связи и транспорта, энергетики и финансов. Приватизировать планируется все до единого государственные банки: «Приват», «Ощад», «Укрэксимбанк» и «Укргазбанк». Также государство готово расстаться с половиной (это как минимум) акций «Укрпочты» и «Укрзализныци». Не менее 50% акций таких стратегических предприятий, как НАК «Нафтогаз Украины», «Магистральные газопроводы Украины», «Укртрансгаз», «Укрнафта», «Укргазвыдобування», «Укртранснафта», «Черноморнефтегаз», вполне могут стать объектом купли-продажи. Однозначно реализации подлежат 11 предприятий энергетического сектора, как областного, так и центрального уровня. Также должны быть проданы такие промышленные гиганты (по меркам Украины), как «Объединенная горно-химическая компания», «Азовмаш», «Электротяжмаш», «Сумыхимпром», «Одесский припортовый завод».



С другой стороны, все это пока мечты и планы. Зарубежные инвесторы вовсе не торопятся в страну, где идет гражданская война, а власть сменяется «майданами». Не привлекает западных покупателей и жалкое состояние украинских предприятий, как техническое, так и финансовое. Среди тех же банков более-менее прибыльным можно считать разве что «Приват», с которым никто не хочет связываться из-за предыдущего хозяина – олигарха Коломойского, ликвидность остальных обеспечивается государственными дотациями.



Если «белые сахибы» и захотят что-либо приобрести в «нэзалэжной», то по совсем уж бросовым ценам. Спасти дело могли бы практически «всеядные» в плане инвестиций китайские товарищи, но этому противятся те, кому принадлежит реальная власть над Киевом – надзиратели из Вашингтона. В конечном итоге ситуация выглядит тупиковой, а планы приватизации, верстаемые в Киеве, срываются один за другим. И вряд ли «недолюбленный» Зеленский станет в данном вопросе исключением. Но при этом президент и команда продолжают размышлять над тем, что бы ещё продать и кому. Земля, лес, порты... люди... Европа требует от Украины возобновить экспорт древесины, и чем скорее, тем лучше. Судя по всему, это желание найдет в среди представителей сегодняшней власти «нэзалэжной» самую горячую поддержку. Вопрос о том, как бы побыстрее сбыть с рук то, что осталось от страны, является сегодня для тех, кто называет себя «слугами» ее народа, единственным по-настоящему важным и животрепещущим.Пытаясь соблюдать видимость приличий, Украина и Европейский союз создали арбитражную комиссию для рассмотрения спора по поводу введенного «нэзалэжной» моратория на экспорт необработанного леса-кругляка. Таким образом Киев в свое время пытался спасти от варварской вырубки и перепродажи на Запад по бросовым ценам то, что еще осталось от карпатских и прочих лесов. В Европе этим, естественно, крайне недовольны: с чего вдруг туземцы заартачились?! Впрочем, нынешний вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что запрет нужно было давно снять. Тем более что Брюссель уже совершенно недвусмысленно дал понять: запрет на экспорт леса-кругляка нарушает кабальное Соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное «нэзалэжной» и по сей день выставляемое там за высшее достижение во внешней политике.С другой стороны, того же Владимира Зеленского, чей рейтинг стремительно летит вниз, интересует скорее продажа доставшейся ему во владение страны оптом, чем ее разбазаривание в розницу. Во время недавнего визита в Киев Реджепа Эрдогана Зеленский заявил, что ждет не дождется «самого активного участия турецких компаний в процессе украинской приватизации». Тому, кто приобретет государственного имущества на сумму, превышающую 10 миллионов долларов, обещаны даже пятилетние «налоговые каникулы». Такой вот своеобразный подход к пополнению казны. Вообще говоря, нынешний президент пристает с призывами «прикупить немножко Украины» к любому заезжему политику высокого ранга или государственному лидеру с такой навязчивостью, что скоро, пожалуй, уподобится Паниковскому, не дававшему прохода Корейко своим «Дай миллион, дай миллион!»На Всемирном экономическом форуме в Давосе этот политик разговорного жанра несколько шокировал почтенную публику речами, достойными шоумена, но не президента, вроде заявлений о том, что Украина «недолюблена и недоинвестирована», и утверждений о том, что она является «единорогом Восточной Европы» (то есть перспективным стартапом на миллиард). Генерального директора американской компании Cargill Inc. Зеленский упорно звал на Украину скупать землю и железные дороги, прочим, имевшим неосторожность пойти на общение с ним представителям иностранного бизнеса, обещал что-то еще. Только бы купили!По сути дела, в рамках «большой приватизации», о которой Зеленский и его команда ведут разговоры с момента их избрания, пустить с молотка планируется все. В это нелегко поверить, но Киев с легкостью готов отдать в частные (скорее всего, не украинские) руки стратегические отрасли связи и транспорта, энергетики и финансов. Приватизировать планируется все до единого государственные банки: «Приват», «Ощад», «Укрэксимбанк» и «Укргазбанк». Также государство готово расстаться с половиной (это как минимум) акций «Укрпочты» и «Укрзализныци». Не менее 50% акций таких стратегических предприятий, как НАК «Нафтогаз Украины», «Магистральные газопроводы Украины», «Укртрансгаз», «Укрнафта», «Укргазвыдобування», «Укртранснафта», «Черноморнефтегаз», вполне могут стать объектом купли-продажи. Однозначно реализации подлежат 11 предприятий энергетического сектора, как областного, так и центрального уровня. Также должны быть проданы такие промышленные гиганты (по меркам Украины), как «Объединенная горно-химическая компания», «Азовмаш», «Электротяжмаш», «Сумыхимпром», «Одесский припортовый завод».С другой стороны, все это пока мечты и планы. Зарубежные инвесторы вовсе не торопятся в страну, где идет гражданская война, а власть сменяется «майданами». Не привлекает западных покупателей и жалкое состояние украинских предприятий, как техническое, так и финансовое. Среди тех же банков более-менее прибыльным можно считать разве что «Приват», с которым никто не хочет связываться из-за предыдущего хозяина – олигарха Коломойского, ликвидность остальных обеспечивается государственными дотациями.Если «белые сахибы» и захотят что-либо приобрести в «нэзалэжной», то по совсем уж бросовым ценам. Спасти дело могли бы практически «всеядные» в плане инвестиций китайские товарищи, но этому противятся те, кому принадлежит реальная власть над Киевом – надзиратели из Вашингтона. В конечном итоге ситуация выглядит тупиковой, а планы приватизации, верстаемые в Киеве, срываются один за другим. И вряд ли «недолюбленный» Зеленский станет в данном вопросе исключением. Но при этом президент и команда продолжают размышлять над тем, что бы ещё продать и кому. Земля, лес, порты... люди... Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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