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В Киеве напряженно размышляют: что бы ещё продать и кому

05 февраля 2020, 09:24  •  57 • Аналитика

Европа требует от Украины возобновить экспорт древесины, и чем скорее, тем лучше. Судя по всему, это желание найдет в среди представителей сегодняшней власти «нэзалэжной» самую горячую поддержку. Вопрос о том, как бы побыстрее сбыть с рук то, что осталось от страны, является сегодня для тех, кто называет себя «слугами» ее народа, единственным по-настоящему важным и животрепещущим.


Пытаясь соблюдать видимость приличий, Украина и Европейский союз создали арбитражную комиссию для рассмотрения спора по поводу введенного «нэзалэжной» моратория на экспорт необработанного леса-кругляка. Таким образом Киев в свое время пытался спасти от варварской вырубки и перепродажи на Запад по бросовым ценам то, что еще осталось от карпатских и прочих лесов. В Европе этим, естественно, крайне недовольны: с чего вдруг туземцы заартачились?! Впрочем, нынешний вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что запрет нужно было давно снять. Тем более что Брюссель уже совершенно недвусмысленно дал понять: запрет на экспорт леса-кругляка нарушает кабальное Соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное «нэзалэжной» и по сей день выставляемое там за высшее достижение во внешней политике.



С другой стороны, того же Владимира Зеленского, чей рейтинг стремительно летит вниз, интересует скорее продажа доставшейся ему во владение страны оптом, чем ее разбазаривание в розницу. Во время недавнего визита в Киев Реджепа Эрдогана Зеленский заявил, что ждет не дождется «самого активного участия турецких компаний в процессе украинской приватизации». Тому, кто приобретет государственного имущества на сумму, превышающую 10 миллионов долларов, обещаны даже пятилетние «налоговые каникулы». Такой вот своеобразный подход к пополнению казны. Вообще говоря, нынешний президент пристает с призывами «прикупить немножко Украины» к любому заезжему политику высокого ранга или государственному лидеру с такой навязчивостью, что скоро, пожалуй, уподобится Паниковскому, не дававшему прохода Корейко своим «Дай миллион, дай миллион!»

На Всемирном экономическом форуме в Давосе этот политик разговорного жанра несколько шокировал почтенную публику речами, достойными шоумена, но не президента, вроде заявлений о том, что Украина «недолюблена и недоинвестирована», и утверждений о том, что она является «единорогом Восточной Европы» (то есть перспективным стартапом на миллиард). Генерального директора американской компании Cargill Inc. Зеленский упорно звал на Украину скупать землю и железные дороги, прочим, имевшим неосторожность пойти на общение с ним представителям иностранного бизнеса, обещал что-то еще. Только бы купили!

По сути дела, в рамках «большой приватизации», о которой Зеленский и его команда ведут разговоры с момента их избрания, пустить с молотка планируется все. В это нелегко поверить, но Киев с легкостью готов отдать в частные (скорее всего, не украинские) руки стратегические отрасли связи и транспорта, энергетики и финансов. Приватизировать планируется все до единого государственные банки: «Приват», «Ощад», «Укрэксимбанк» и «Укргазбанк». Также государство готово расстаться с половиной (это как минимум) акций «Укрпочты» и «Укрзализныци». Не менее 50% акций таких стратегических предприятий, как НАК «Нафтогаз Украины», «Магистральные газопроводы Украины», «Укртрансгаз», «Укрнафта», «Укргазвыдобування», «Укртранснафта», «Черноморнефтегаз», вполне могут стать объектом купли-продажи. Однозначно реализации подлежат 11 предприятий энергетического сектора, как областного, так и центрального уровня. Также должны быть проданы такие промышленные гиганты (по меркам Украины), как «Объединенная горно-химическая компания», «Азовмаш», «Электротяжмаш», «Сумыхимпром», «Одесский припортовый завод».

С другой стороны, все это пока мечты и планы. Зарубежные инвесторы вовсе не торопятся в страну, где идет гражданская война, а власть сменяется «майданами». Не привлекает западных покупателей и жалкое состояние украинских предприятий, как техническое, так и финансовое. Среди тех же банков более-менее прибыльным можно считать разве что «Приват», с которым никто не хочет связываться из-за предыдущего хозяина – олигарха Коломойского, ликвидность остальных обеспечивается государственными дотациями.

Если «белые сахибы» и захотят что-либо приобрести в «нэзалэжной», то по совсем уж бросовым ценам. Спасти дело могли бы практически «всеядные» в плане инвестиций китайские товарищи, но этому противятся те, кому принадлежит реальная власть над Киевом – надзиратели из Вашингтона. В конечном итоге ситуация выглядит тупиковой, а планы приватизации, верстаемые в Киеве, срываются один за другим. И вряд ли «недолюбленный» Зеленский станет в данном вопросе исключением. Но при этом президент и команда продолжают размышлять над тем, что бы ещё продать и кому. Земля, лес, порты... люди...
Александр Харалужный

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