В Киеве напали на участников «Марша равенства»

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Несколько человек прорвались через оцепление правоохранительных органов и напали на участников «Марша равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве, передаёт «Громадське».

РИА Новости

Сообщается, что полиция вывела нападавших из толпы. По данным Нацполиции, пострадавших среди участников шествия не было, несмотря на провокации. Ранее сообщалось, что колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу «Маршу равенства» на бульваре Шевченко. Также стало известно о задержании группы лиц, которые готовили провокации на мероприятии.

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