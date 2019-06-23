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В Киеве напали на участников «Марша равенства»

23 июня 2019, 16:54  •  121 • Украина
Несколько человек прорвались через оцепление правоохранительных органов и напали на участников «Марша равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве, передаёт «Громадське».
 
РИА Новости
 

Сообщается, что полиция вывела нападавших из толпы.

По данным Нацполиции, пострадавших среди участников шествия не было, несмотря на провокации.

Ранее сообщалось, что колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу «Маршу равенства» на бульваре Шевченко.

Также стало известно о задержании группы лиц, которые готовили провокации на мероприятии.

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