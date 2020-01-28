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В Киеве намерены за пять лет добиться соответствия критериям ЕС
28 января 2020, 19:09 • 103 • Украина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что его правительство намерено за пять лет добиться соответствия страны критериям членства в Евросоюзе.
© РИА Новости
Об этом он заявил по итогам встречи с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Европейского зелёного соглашения Франсом Тиммермансом.
«Программа правительства предусматривает амбициозную цель — через пять лет Украина будет отвечать критериям членства в ЕС», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Гончарук подчеркнул важность «синхронизации» политики Украины с членами Евросоюза.
«Наша амбиция — трансформировать страну в сильную конкурентную экономику с... энергоэффективной промышленностью, высокоразвитой инфраструктурой и достойным уровнем жизни для людей», — заключил он.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил об очень удобном моменте для вступления Украины в ЕС на фоне ожидаемого выхода из альянса Великобритании.
В июне экс-глава МИД Украины Павел Климкин предположил, что страна сможет вступить в Европейский союз не раньше 2035 года.
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