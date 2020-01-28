В Киеве намерены за пять лет добиться соответствия критериям ЕС

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что его правительство намерено за пять лет добиться соответствия страны критериям членства в Евросоюзе.

Об этом он заявил по итогам встречи с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Европейского зелёного соглашения Франсом Тиммермансом.

«Программа правительства предусматривает амбициозную цель — через пять лет Украина будет отвечать критериям членства в ЕС», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Гончарук подчеркнул важность «синхронизации» политики Украины с членами Евросоюза.

«Наша амбиция — трансформировать страну в сильную конкурентную экономику с... энергоэффективной промышленностью, высокоразвитой инфраструктурой и достойным уровнем жизни для людей», — заключил он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил об очень удобном моменте для вступления Украины в ЕС на фоне ожидаемого выхода из альянса Великобритании.

В июне экс-глава МИД Украины Павел Климкин предположил, что страна сможет вступить в Европейский союз не раньше 2035 года.