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В Киеве намерены превратить Украину в авианосец НАТО
10 февраля 2021, 03:30 • 88 • Украина
У Киева есть отличная возможность выслужиться перед НАТО, обеспечив альянсу экономию ресурсов за счёт территории и мощностей Украины.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила депутат ВР, бывшая пресс-секретарь Петра Порошенко Ирина Фриз.
Она заверила, что в ходе совместных с НАТО учений украинские участники получают хорошие отзывы, однако Украина должна предложить Североатлантическому альянсу «нечто большее».
«В частности, мы знаем, что с Сигонеллы (военно-морская база США на базе НАТО Сигонелла на Сицилии – ред.) выполняется мониторинг того, что происходит в Крыму и на Донбассе. Мы можем предложить использование наших мощностей и военных аэродромов для того, чтобы эти БПЛА «Black Hawk» (это вертолёт, имеет в виду Global Hawk – ред.) выполняли этот мониторинг с территории Украины. Это экономия ресурсов НАТО, и на это там будут обращать внимание», – предложила Фриз.
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