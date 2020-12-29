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«В Киеве находится Золотая Орда»: политик рассказал о реальной власти на Украине
29 декабря 2020, 01:30 • 77 • Украина
Посольство США в Киеве обладает большей властью на Украине, чем суверенный президент страны, заявил бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Михаил Добкин в интервью RT.
Отвечая на вопрос о том, кто является реальной властью на Украине, Добкин сказал: «Посольство США». Он отметил перемены, произошедшие во взглядах президента страны Владимира Зеленского, и выразил уверенность в том, что за этим стоит «очень серьезное внешнее влияние».
«Потому что меняет взгляды наших политиков посольство США и не стесняется этого. То есть если им надо что-то продавить, они вызывают к себе министра, вызывают — я не оговорился — вызывают к себе украинского министра, дают ему указания, потом делают совместное коммюнике, потом делают фотографию: временная поверенная — женщина и министр», — пояснил он.
Добкин сравнил отношения киевской администрации и американской дипмиссии со временами Золотой Орды.
«И вот это главное подтверждение, что у него есть… помните… по истории в учебнике, когда русские князья ездили за ярлыком в Золотую Орду, в район современной Астрахани. Они приезжали, получали разрешение на правление… какой-то территорией и давали какие-то гарантии, обязательства, что они будут поддерживать политику тех людей, которые принимали решение о назначении…
Так вот, то же самое происходит, просто из Астрахани все это переместилось в Киев, в Киеве находится Золотая Орда, называется она посольство США в Украине», — подчеркнул он.
«Там даже не посол, а временный поверенный, это как бы совсем не посол. И тем не менее, этот человек, эта женщина, из-за того, что она представляет интересы США, она имеет влияние и возможности гораздо больше, чем президент суверенного государства», — резюмировал Добкин.
Временно поверенный в делах США на Украине — Кристина Квин, она занимает этот пост с января этого года.
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