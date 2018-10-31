Возле здания кабинета министров Украины в Киеве начался митинг против повышения цены на газ для населения.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что организатором акции стала Радикальная партия Олега Ляшко.

Как указывает агентство, в акции протеста принимают участие несколько сотен человек. Они пришли на митинг с плакатами, на которых написаны призывы отменить решение по поводу тарифов.

Перед участниками демонстрации выступают организаторы акции, в том числе Олег Ляшко.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров в беседе с ФАН оценил заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который назвал ненаучной фантастикой требование вернуть цены на газ для украинцев на прежний уровень.