|
В Киеве начался митинг против повышения цены на газ для населения
31 октября 2018, 12:54 • 97 • Украина
Возле здания кабинета министров Украины в Киеве начался митинг против повышения цены на газ для населения.
РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что организатором акции стала Радикальная партия Олега Ляшко.
Как указывает агентство, в акции протеста принимают участие несколько сотен человек. Они пришли на митинг с плакатами, на которых написаны призывы отменить решение по поводу тарифов.
Перед участниками демонстрации выступают организаторы акции, в том числе Олег Ляшко.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров в беседе с ФАН оценил заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который назвал ненаучной фантастикой требование вернуть цены на газ для украинцев на прежний уровень.
Подпишитесь на нас
97
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
29 октября 2018, 22:09
|
27 октября 2018, 01:54
|
28 октября 2018, 16:54
|
26 октября 2018, 03:09
|
27 октября 2018, 08:24
|
24 октября 2018, 18:39
|
30 октября 2018, 07:54