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В Киеве начался митинг против повышения цены на газ для населения

31 октября 2018, 12:54  •  97 • Украина
Возле здания кабинета министров Украины в Киеве начался митинг против повышения цены на газ для населения.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что организатором акции стала Радикальная партия Олега Ляшко.

Как указывает агентство, в акции протеста принимают участие несколько сотен человек. Они пришли на митинг с плакатами, на которых написаны призывы отменить решение по поводу тарифов.

Перед участниками демонстрации выступают организаторы акции, в том числе Олег Ляшко.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров в беседе с ФАН оценил заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который назвал ненаучной фантастикой требование вернуть цены на газ для украинцев на прежний уровень.

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