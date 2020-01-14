В Киеве начался митинг против открытия рынка земли

Возле здания Верховной рады Украины началась акция протеста против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что около здания уже собрались несколько десятков человек с флагами и плакатами.

По данным агентства, возле Рады дежурят полицейские и бойцы Национальной гвардии.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что законопроект о рынке земли готов к рассмотрению во втором чтении украинским парламентом.

В ноябре 2019 года 240 депутатов поддержали законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, для чего принят данный законопроект.