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В Киеве начался митинг против открытия рынка земли
14 января 2020, 13:39 • 83 • Украина
Возле здания Верховной рады Украины началась акция протеста против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения.
© РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что около здания уже собрались несколько десятков человек с флагами и плакатами.
По данным агентства, возле Рады дежурят полицейские и бойцы Национальной гвардии.
Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что законопроект о рынке земли готов к рассмотрению во втором чтении украинским парламентом.
В ноябре 2019 года 240 депутатов поддержали законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, для чего принят данный законопроект.
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