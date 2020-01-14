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В Киеве начался митинг против открытия рынка земли

14 января 2020, 13:39  •  83 • Украина
Возле здания Верховной рады Украины началась акция протеста против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения.
 
© РИА Новости
 

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что около здания уже собрались несколько десятков человек с флагами и плакатами.

По данным агентства, возле Рады дежурят полицейские и бойцы Национальной гвардии.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что законопроект о рынке земли готов к рассмотрению во втором чтении украинским парламентом.

В ноябре 2019 года 240 депутатов поддержали законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, для чего принят данный законопроект.

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