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В Киеве начался крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси
27 июля 2018, 15:39 • 93 • Украина
В центре Киева начался организованный Украинской православной церковью (УПЦ) по случаю 1030-летия Крещения Руси крестный ход. Об этом сообщает РИА Новости.
РИА Новости
Отмечается, что во главе шествия идёт предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий.
Маршрут крестного хода — от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры.
Ранее на Владимирской горке в Киеве прошёл молебен по случаю 1030-летия Крещения Руси.
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