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В Киеве начался факельный марш в честь дня рождения Бандеры
01 января 2019, 20:09 • 181 • Украина
В Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
Reuters
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Отмечается, что в демонстрации принимают участие различные националистические организации.
По данным издания, среди радикалов можно увидеть также аниматоров, которые, в частности, идут в колоннах в костюмах снеговиков.
Ранее Верховная рада Украины постановила на общегосударственном уровне отметить 110-ю годовщину со дня рождения идеолога радикального национализма Степана Бандеры.
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