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В Киеве начался факельный марш в честь дня рождения Бандеры

01 января 2019, 20:09  •  181 • Украина
В Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
 
Reuters
 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что в демонстрации принимают участие различные националистические организации.

По данным издания, среди радикалов можно увидеть также аниматоров, которые, в частности, идут в колоннах в костюмах снеговиков.

Ранее Верховная рада Украины постановила на общегосударственном уровне отметить 110-ю годовщину со дня рождения идеолога радикального национализма Степана Бандеры.

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