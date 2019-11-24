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В Киеве начался автопробег против продажи земли
24 ноября 2019, 15:39 • 132 • Украина
В Киеве начался автопробег в знак протеста против открытия рынка земли на Украине.
@UA.KyivPolice Facebook
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление экс-депутата Рады Надежды Савченко в Facebook.
Отмечается, что во время автопробега она через громкоговоритель призвала всех неравнодушных присоединиться к акции, а также организовывать собственные демонстрации, чтобы донести до власти свою позицию.
Также она предложила всем желающим начать присылать мешки с землёй к зданию парламента, чтобы засыпать ею депутатов.
Ранее Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
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