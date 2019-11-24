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В Киеве начался автопробег против продажи земли

24 ноября 2019, 15:39  •  132 • Украина
В Киеве начался автопробег в знак протеста против открытия рынка земли на Украине.
 
@UA.KyivPolice Facebook
 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление экс-депутата Рады Надежды Савченко в Facebook.

Отмечается, что во время автопробега она через громкоговоритель призвала всех неравнодушных присоединиться к акции, а также организовывать собственные демонстрации, чтобы донести до власти свою позицию.

Также она предложила всем желающим начать присылать мешки с землёй к зданию парламента, чтобы засыпать ею депутатов.

Ранее Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.

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