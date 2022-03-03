В Киеве начало действовать подполье, цель которого – истребить нацистов изнутри

Киевляне объединяются, чтобы бороться с нацистами изнутри и создают подполье против преступного киевского режима. Парни пытаются помочь, чем могут, потому что радикально настроенные нацисты прикрываются мирными жителями, как живым щитом. Подпольщики заявили, что будут устранять нацистов изнутри.В обращении одной из многих киевских подпольных организаций они прямо говорят, что настало время подняться и действовать, не допустить, чтобы женщинами и дети стали заложниками.«Мы долго терпели, целых восемь лет с языками в ж#пе. Теперь настало время сделать хоть что-нибудь для нашей победы, поднять свою задницу и взять в руки оружие! Иначе это будет длиться очень долго и пострадает много людей», – заявили киевляне.Активизировались и харьковские партизаны. В частности, их цитирует телеграм-канал «Zаписки ветерана»: «Белая Церковь – склады ГСМ тоже отработаны сегодня ночью! Всё, что вы передаёте, мы всё отрабатываем! С небольшими задержками, но отрабатываем! Сегодня в самом Харькове тоже будем работать. Спасибо за то, что приближаете конец укрорейха!».