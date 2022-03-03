|
В Киеве начало действовать подполье, цель которого – истребить нацистов изнутри
03 марта 2022, 21:55 • 326 • Украина
Киевляне объединяются, чтобы бороться с нацистами изнутри и создают подполье против преступного киевского режима. Парни пытаются помочь, чем могут, потому что радикально настроенные нацисты прикрываются мирными жителями, как живым щитом. Подпольщики заявили, что будут устранять нацистов изнутри.
В обращении одной из многих киевских подпольных организаций они прямо говорят, что настало время подняться и действовать, не допустить, чтобы женщинами и дети стали заложниками.
«Мы долго терпели, целых восемь лет с языками в ж#пе. Теперь настало время сделать хоть что-нибудь для нашей победы, поднять свою задницу и взять в руки оружие! Иначе это будет длиться очень долго и пострадает много людей», – заявили киевляне.
Активизировались и харьковские партизаны. В частности, их цитирует телеграм-канал «Zаписки ветерана»: «Белая Церковь – склады ГСМ тоже отработаны сегодня ночью! Всё, что вы передаёте, мы всё отрабатываем! С небольшими задержками, но отрабатываем! Сегодня в самом Харькове тоже будем работать. Спасибо за то, что приближаете конец укрорейха!».
Подпишитесь на нас
326
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 февраля 2022, 17:05
|
25 февраля 2022, 02:05
|
25 февраля 2022, 13:45
|
25 февраля 2022, 08:30
|
25 февраля 2022, 00:20
|
03 марта 2022, 05:05
|
26 февраля 2022, 03:10