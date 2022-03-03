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В Киеве начало действовать подполье, цель которого – истребить нацистов изнутри

03 марта 2022, 21:55  •  326 • Украина

Киевляне объединяются, чтобы бороться с нацистами изнутри и создают подполье против преступного киевского режима. Парни пытаются помочь, чем могут, потому что радикально настроенные нацисты прикрываются мирными жителями, как живым щитом. Подпольщики заявили, что будут устранять нацистов изнутри.

В обращении одной из многих киевских подпольных организаций они прямо говорят, что настало время подняться и действовать, не допустить, чтобы женщинами и дети стали заложниками.

«Мы долго терпели, целых восемь лет с языками в ж#пе. Теперь настало время сделать хоть что-нибудь для нашей победы, поднять свою задницу и взять в руки оружие! Иначе это будет длиться очень долго и пострадает много людей», – заявили киевляне.


Активизировались и харьковские партизаны. В частности, их цитирует телеграм-канал «Zаписки ветерана»: «Белая Церковь – склады ГСМ тоже отработаны сегодня ночью! Всё, что вы передаёте, мы всё отрабатываем! С небольшими задержками, но отрабатываем! Сегодня в самом Харькове тоже будем работать. Спасибо за то, что приближаете конец укрорейха!».

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