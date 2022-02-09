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В Киеве начали паниковать из-за размещения у границ Украины ядерных гаубиц

09 февраля 2022, 08:40  •  120 • Украина

Несмотря на «указивки» западных партнеров тема «российской агрессии» в Киеве стала немного утихать. Окружение Зеленского рассказывает, что никакой угрозы нет, а войсковая группировка России возле украинских границ составляет туже численность, что и в 2014 году.

Одной из причин, почему власти Украины оказались столь покладистыми, стало размещение у ее границ 203-мм САУ 2С7 «Пион», которые способны вести огонь ядерными боеприпасами. Десять крупнокалиберных артиллерийские установок этого типа были замечены местными жителями в Белгородской области в 15 км от границы с «незалэжной».

Данные САУ могут наносить удары 203-мм снарядами на дистанцию в 47,5 километров, чего вполне достаточно, чтобы накрыть северную часть города Харьков. К тому же они имеют возможность вести огонь ядерными боеприпасами малой мощности.

Судя по видео, на железнодорожной станции возле поселка Веселая Лопань разгрузился дивизион «Пионов». Стоит отметить, что размещение такого вооружение вблизи границ Украины наблюдается впервые, тем более, что российская армия сейчас располагает 60 установками такого типа и еще около 250 находятся на складах длительного хранения.

В Кремле не озвучили цель развертывания данного вооружения на этом направлении. Однако, по мнению специалистов, этим шагом Россия намерена несколько охладить «горячие головы» в Киеве.

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