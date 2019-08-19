В Киеве началась встреча Зеленского и Нетаньяху

В Киеве началась встреча украинского лидера Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Трансляцию начала встречи вёл телеканал «112 Украина».

Как пишет Интерфакс-Украина, до начала встречи премьер Израиля возложил цветы к Мемориалу Вечной Славы на Могиле Неизвестного Солдата.

«Биньямин Нетаньяху начал свой официальный визит на Украину с церемонии почтения памяти: состоялось возложение цветов к Мемориалу Вечной Славы на Могиле Неизвестного Солдата в Киеве», — сообщили в посольстве Израиля.

Агентство уточняет, что это первый визит Нетаньяху на Украину за 20 лет. Ожидается, что стороны подпишут ряд документов.

Ранее Нетаньяху заявил о намерении обсудить с Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.

Подробнее о визите — в материале RT.