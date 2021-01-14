В Киеве началась тайная вакцинация топ-чиновников и политиков: за укол они платят тысячи евро

В условиях продолжающейся пандемии Covid-19 общество разделилось на две части, одинаково убежденные в своей правоте. Одни точно знают, что за полгода нельзя создать эффективную вакцину, что все разговоры о ее действенности – это сплошной фейк, и ни в коем случае не нужно торопиться прививаться неопробованным препаратом. Другие, хотя и не говорят вслух о своих намерениях, ищут возможность скорее вакцинироваться.

Страшная тайна

Слухи о массовой вакцинации с самого начала сопровождались налетом секретности. Утечки информации о том, что российские чиновники тайно вакцинируются, начались еще в апреле. Летом пошли разговоры о том, что российские хакеры якобы атаковали иностранные организации, участвующие в создании вакцин от Covid-19, чтобы получить доступ к данным о разработке и тестировании. В июле глава российского Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что принял участие в тестировании (клинических исследованиях) вакцины в качестве добровольца.

Осенью тайная вакцинация стала явной. СМИ стали регулярно сообщать, что все желающие из элиты могли привиться российской вакциной Sputnik-V еще до ее регистрации. В числе первых привившихся называли бывшего главу президентской администрации Александра Волошина, о прививке сообщили министр обороны Сергей Шойгу и гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Не остались в стороне и медийные особы другого порядка: под телекамеры привились телеведущий Александр Мясников и певец Родион Газманов.

Конкуренты

Практически одновременно в мире заговорили об успешных испытаниях примерно десятка вакцин, созданных в других странах – в Европе, США, Китае. Началась борьба за многомиллиардный рынок сбыта востребованного медпрепарата. Как оказалось, выбор страны, не разработавшей и не производящей собственную вакцину, определяется не только ее финансовыми возможностями, но политическими симпатиями.

К зиме компонент тайны в материалах СМИ о вакцинации несколько сместился. Прошла, например, информация о том, что в Свердловской области начинаются тайные испытания российско-китайской вакцины от коронавируса Ad5-nCov. Об этом сообщили источники в региональном минздраве. Испытания проводятся на базе нескольких свердловских больниц, но не афишируются властями.

Понятно, что кто-то стал искать возможность получить импортный препарат – нравы российских власть имущих известны. Намерение завезти в Сколково, в российский филиал израильской клиники Хадасса партию антиковидной вакцины фирмы Pfizer сопровождалось опасениями типа «появятся разного рода утечки о том, кто посетил израильский филиал с целью поставить себе завозной препарат. Опять многое будет списано на нескончаемую войну так называемых кремлёвских башен...».

Политические мотивы

Но гораздо больший размах скандал по поводу импортных вакцин приобрел на Украине. В августе депутат Верховной Рады, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, будучи в Крыму (в Симеизе у его семьи дача), проверил вакцину на себе. Медведчук активно лоббирует использование (и производство) в стране российской вакцины. Он назвал «маразматическим трепом» заявление главного санитарного врача при Минздраве страны Виктора Ляшко об отказе регистрировать на Украине российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» ввиду того, что третья стадия ее клинических испытаний еще не окончена.

Начало массовой вакцинация на Украине запланировано на февраль. Киев сделал выбор (явно политический) в пользу китайской вакцины CoronaVac, которая третью стадию испытаний еще не закончила и пока не получила регистрацию даже в Китае. Причем покупать ее (уже переведено 3 млн гривен) будут у посредника – украинской компании «Лекхим», которая официально финансировала предвыборную кампанию Станислава Вакарчука – партию «Голос». По официальным данным, контрольным пакетом АО «Лекхим» – 38,7% – владеет Валерий Печаев, значительными долями – его родные и соседи по коттеджному поселку.

Любой ценой

Стоимость одной дозы китайской вакцины – 504 грн ($18). Бюджетом Украины на закупку вакцин предусмотрено 2,6 миллиарда гривен. Если все эти деньги пойдут на закупку продукции Sinovac на таких же условиях, то денег хватит на вакцинацию около 2,5 млн человек. Еще 4 млн украинских граждан власти обещают привить вакцинами, которые придут в рамках гуманитарной помощи по линии Covax. То есть, привить всех украинское правительство в любом случае не обещает.

Поэтому не удивительно, что каждый спасается как может. Украинские СМИ громко заявили о том, что киевские чиновники массово, но тайно вакцинируются импортными препаратами, которые по официальным каналам в страну не поступали. В Киеве обнаружена клиника, где топ-чиновники, политики и бизнесмены уже прививаются вакциной от коронавируса, которую нелегально завезли в Украину. Стоимость секретной прививки там составляет от 1 до 3 тысяч евро. То есть состоятельные VIРы прививаются по цене в 50 раз большей, чем в США и ЕС.

Не с Арнаутской

После обнародования пикантных подробностей об услугах клиники пластической хирургии, где проводились процедуры, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерствам здравоохранения и внутренних дел Украины проверить информацию о подпольной вакцинации.

Члены парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, как обычно, ничего об этом не знают и не имеют представления, как вакцина могла попасть на территорию страны. Но предположили, что одним из вариантов перемещения препарата была контрабанда.

По информации украинского политика, президента Федерации баскетбола Михаила Бродского, перед новым годом чартерным рейсом в Киев тайно завезли партию вакцины Pfizer – скорее всего, без растаможки ее пронесли через «Зал официальных делегаций», прикрывшись паспортом какого-то народного депутата.

«По имеющейся у меня информации, премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе председатель профильного медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий (его Бродский насмешливо именует «кРадуцким», на этой неделе посетили клинику пластической хирургии и косметологии «Медиленд», но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины», – написал главный баскетболист.

Похоже, русские классики в Киеве теперь не в моде. А они еще когда предупреждали: «Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице»...