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В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»

23 января 2021, 19:20  •  322 • Украина

Проект Новороссия остается стратегической целью, в ДНР и ЛНР активно готовятся к походу на новые территории русскоязычных областей Украины, пока что контролируемых Киевом.

Об этом в эфире на YouTube-канале «Ukrlife» заявил украинский политолог-международник Григорий Перепелица.

«Что касается взглядов на Украину, они полностью негативные. Более 80 процентов населения (жители ДНР и ЛНР – ред.) не ассоциируют себя уже с Украиной. 90 процентов населения разговаривает исключительно на русском языке, хотя 53,2 процента населения на оккупированных территориях – этнические украинцы, но они себя с украинской идентичностью уже не ассоциируют в подавляющем большинстве. Подавляющее большинство из них вражески настроены к Украине.

Вернулись бы на Украину около 19 процентов, но и то, на каких условиях? На тех условиях, которые были – около 7 процентов, а все остальные не хотят. А куда они хотят? Они хотят оставаться в ОРДЛО – 34 процента и более 40 процентов – вернуться в Россию. Почему? Потому что границы уже не существует никакой между оккупированной территорией и Россией. Фактически вся оккупированная территория интегрирована в Россию уже полностью. Во-первых, работой, во-вторых, обучением», – заявил Перепелица.

Также он пожаловался, что сейчас молодежь из ДНР и ЛНР практически не поступает в украинские ВУЗы, на верующих якобы оказывает давление УПЦ МП как единственная безальтернативная Церковь, а в экономическом плане население чувствует себя комфортно.

«Нужно констатировать, что те, кто хотели вернуться на Украину, уже любыми способами вернулись. То есть, даже будучи безработными, они (жители ДНР и ЛНР ред.) не чувствуют, что их ситуация ухудшается. И это они в первую очередь тестируют по чём? Квартплата, газ, электроэнергия – на наши гривны это где-то 200-300 гривен они платят, а у нас 2000. Вот по этому люди и оценивают.

Продуктов там достаточно, может они худшего качества, но их вдоволь, завозятся с России, местного производства и так далее. То есть, в этом плане они обеспечены. Плюс, Россия им подкидывает что-то к пенсии. Таким образом, они не чувствуют потребности двигаться в сторону Украины. В большей мере они воспринимают её, как вражеское государство.

А как они воспринимают Украину? Первая мысль у них – экономическое положение ухудшается и будет ухудшаться, что Украина распадётся, и зачем нам к ней присоединяться, и в большой степени это питается еще пропагандой», – рассказал политолог.

Также он напомнил слова главы ДНР, который заявил о готовности вооруженного освобождения русской части Украины.

«Недавно Пушилин сказал, что мы не должны ограничиваться теми территориями, которые мы контролируем, нужно освободить всех русскоязычных, которые находятся на территории Украины, под контролем Украины. То есть, оказывается, проект Новороссия, он не снимается никаким образом.

Их активно готовят для захвата новых прилегающих к этим территориям областей. Вот, на что они сегодня фактически идеологически настроены. И таким образом мы видим, что у них нет никакого желания присоединяться в любом статусе. Только около 23 процентов говорят, что да, мы бы ещё подумали, если бы нам дали особый статус. Только 23, большинство вообще никакого статуса не хотят в составе Украины», – подытожил Перепелица.

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