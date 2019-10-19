«В Киеве на это не отреагируют»: почему в США требуют признать украинский батальон «Азов» террористической организацией

Американский истеблишмент устал от Украины и связанных с ней проблем, считают эксперты. Так они прокомментировали призыв группы членов конгресса США к Госдепу признать украинский добровольческий полк «Азов» террористической организацией. В адресованном Майку Помпео открытом письме говорится, что данное вооружённое формирование — это ультранационалистическая группировка, а её члены причастны к нарушениям прав человека и пыткам. Конгрессмены также напомнили, что террорист, убивший в Новой Зеландии 50 человек, проходил подготовку в лагерях «Азова». По мнению аналитиков, даже если в США признают эту группировку террористической, это не повлияет на отношение к ней украинских властей, поскольку Киев опасается идти на открытый конфликт с радикалами.

Призыв американских конгрессменов признать украинский добровольческий полк «Азов» террористической организацией свидетельствует об усталости истеблишмента США от Украины, считают эксперты. При этом аналитики полагают, что подобные инициативы вряд ли заставят Киев изменить своё отношение к этой и другим подобным неонацистским группировкам, поскольку украинские власти боятся конфликта с радикалами.

Ранее члены палаты представителей конгресса США направили в Госдепартамент письмо с требованием признать украинский добровольческий батальон «Азов» иностранной террористической организацией. Автором инициативы стал конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Макс Роуз. Под письмом свою подпись поставили 40 конгрессменов, среди которых оказался и глава комитета по международным делам демократ Элиот Энгель.

В тексте обращения отмечается, что батальон «Азов» — это «широко известная украинская ультранационалистическая военизированная организация, открыто принимающая неонацистов в свои ряды».

«Эта группировка настолько известна, что даже в законопроекте конгресса США о государственных расходах за 2018 год было отмечено, что «никакие средства, выделяемые в рамках данного закона, не могут быть использованы для вооружения и подготовки членов батальона «Азов» или оказания им иной помощи». Несмотря на относительно короткую историю этой группировки, ООН был зафиксирован ряд случаев нарушения прав человека и применения пыток. По данным ФБР, вопреки этим фактам «Азов» годами продолжает вербовать, радикализировать и осуществлять подготовку американских граждан», — пишут конгрессмены.

Авторы отмечают, что нельзя проводить грани между видами терроризма. Они указывают, что у ФБР есть ресурсы и инструменты, которые позволяют им реагировать на угрозу, исходящую от граждан США, присягнувших на верность ИГ*, однако эти ресурсы и инструменты становятся недоступны, когда речь идёт об экстремистских группировках, проповедующих превосходство белой расы и использующих насильственные методы.

Конгрессмены подчеркнули, что между батальоном «Азов» и рядом террористических актов в США есть прямая связь.

«Бойня в новозеландском Крайстчерче стала поворотным моментом в борьбе с терроризмом. В своём манифесте стрелок утверждал, что тренировался в батальоне «Азов» на Украине и постоянно носил связанную с ним неонацистскую символику. По словам стрелков из Поуэя и Эль-Пасо, непосредственное влияние на них оказали теракты в Крайстчерче. Связь между «Азовом» и терактами в Америке очевидна», — отмечают американские парламентарии.

Комментируя послание американских конгрессменов, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT отметил, что все участники политического процесса в США «начали уставать» от Украины и связанных с ней проблем.

«Эта усталость вызвана внутриполитической ситуацией в самих Соединённых Штатах. Позиция конгрессменов по полку «Азов» отражает эти изменения в американской элите... Вполне возможно, что Госдеп пойдёт по этому пути и признает «Азов» террористической организацией», — считает Блохин.

На крючке у ФБР

В своём обращении члены конгресса опираются на заявление агента ФБР Скотта Бирвёрта, сделанное в 2018 году в суде в ходе рассмотрения дела членов американской праворадикальной группировки Rise Above Movement. Четырём представителям этого объединения были предъявлены обвинения в сговоре с целью участия в беспорядках в городе Шарлотсвилл в 2017 году.

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Тогда этот населённый пункт стал ареной столкновений между ультраправыми и радикальными левыми активистами, а поводом послужили планы по сносу памятника генералу армии Конфедерации Роберту Эдварду Ли. В результате многочисленных стычек пострадали несколько десятков человек, один погиб. В конфликте в общей сложности приняли участие порядка 1,5 тыс. человек. Для подавления беспорядков властям пришлось объявить в городе чрезвычайное положение и прибегнуть к помощи Национальной гвардии.

Бирвёрт в своих показаниях утверждал, что четверо членов Rise Above Movement, принимавших участие в беспорядках, были связаны с националистами из батальона «Азов».

По его словам, члены группировки посещали Германию, Италию и Украину, а в августе 2018 года провели встречу с Еленой Семенякой — представителем партии «Национальный корпус», которая является «политическим крылом» батальона «Азов».

«Основываясь на моей профессиональной подготовке и опыте, я знаю, что батальон «Азов» является полувоенным подразделением украинской Национальной гвардии. Его часто ассоциируют с нацистской идеологией, а также использованием соответствующей символики. По некоторым данным, члены организации могли принимать участие в обучении и радикализации находящихся в США организаций белых расистов», — отмечал агент ФБР в своих показаниях.

Националистический интернационал

Инциденты, связанные с нежелательным влиянием «Азова» на некоторых американских граждан, были зафиксированы и в 2019 году. Так, в сентябре агенты ФБР арестовали американского военнослужащего по имени Джаррет Смит, который планировал взорвать штаб-квартиру одного из новостных телеканалов, а также распространял в интернете чертежи и инструкции, необходимые для изготовления взрывных устройств.

Бойцы батальона «Азов»

Reuters

© Vasily Fedosenko

Издание VICE со ссылкой на данные следствия сообщало, что вскоре после поступления на службу в армию США Смит вступил в переписку с другим американцем, который в 2017—2019 годах неоднократно ездил на Украину для участия в боевых действиях на стороне националистических вооружённых формирований. Этот человек стал для Смита ментором и готовил того к поездке на Украину и вступлению в «Азов» или схожую организацию, указывало ФБР в материалах дела.

В сентябре 2019 года в палате представителей США прошли слушания, посвящённые проблеме внутреннего терроризма — так в американских СМИ и политических кругах именуется вид преступлений, совершаемых гражданами США по политическим мотивам внутри страны.

В ходе этих слушаний эксперт по безопасности и бывший агент ФБР Али Суфан также упомянул «Азов», отметив, что батальон активно набирает в свои ряды иностранцев с неонацистскими взглядами, в том числе американцев.

Бойцы батальона «Азов»

Reuters

© Vasily Fedosenko

Киев промолчит

Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT предположил, что в Киеве на такой выпад со стороны конгресса США никак не отреагируют.

«Думаю, в Киеве на это никак не отреагируют, просто постараются замолчать это. Другое дело, что подобного рода инициативы и даже официально существующее эмбарго на поставки вооружения «Азову» пока ещё не привели к запрещению деятельности этой террористической организации, которая проповедует идеи нацизма и расизма», — отметил эксперт.

Безпалько напомнил, что, несмотря на участившуюся критику в адрес украинских неонацистов со стороны западных стран, ситуация с этими полувоенными формированиями никак не изменилась. Не стоит ожидать каких-либо значимых действий на этом направлении и от президента Владимира Зеленского, добавил политолог.

«Полк «Азов» сегодня чувствует себя замечательно. Командир «Азова» Андрей Билецкий, который долгое время был депутатом Верховной рады Украины, сейчас вполне успешно срывает разведение войск на линии соприкосновения в Донбассе. О чём можно говорить, если премьер-министр Украины Гончарук посетил концерт неонацистов, на котором со сцены благодарил их за поддержку? При таких настроениях в стране Зеленский вряд ли будет прямо выражаться против праворадикалов, даже если Госдеп США примет решение признать их террористами», — заключил Безпалько.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.