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В Киеве могут переименовать ещё более десяти улиц
14 июня 2018, 23:39 • 54 • Украина
Депутаты Киевского городского совета на заседании постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей согласовали переименование 11 улиц украинской столицы.
©РИА Новости
Как отмечается на сайте горсовета, предложено переименовать улицы Александра Бойченко, Невскую, Желябова, Кировскую, Мельникова, Павла Пестеля, Александра Сабурова и Тверскую.
Кроме того, планируется сменить название площади Красная Пресня, а также переулков Баумана и Невского.
Все переименования прошли общественные обсуждения на сайте территориальной общины, говорится в сообщении. Теперь решение должны будут принять депутаты на пленарном заседании Киевсовета.
В марте сообщалось, что в Киеве собираются переименовать улицу Маршала Жукова.
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