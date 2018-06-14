В Киеве могут переименовать ещё более десяти улиц

Депутаты Киевского городского совета на заседании постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей согласовали переименование 11 улиц украинской столицы.

Как отмечается на сайте горсовета, предложено переименовать улицы Александра Бойченко, Невскую, Желябова, Кировскую, Мельникова, Павла Пестеля, Александра Сабурова и Тверскую.

Кроме того, планируется сменить название площади Красная Пресня, а также переулков Баумана и Невского.

Все переименования прошли общественные обсуждения на сайте территориальной общины, говорится в сообщении. Теперь решение должны будут принять депутаты на пленарном заседании Киевсовета.

В марте сообщалось, что в Киеве собираются переименовать улицу Маршала Жукова.