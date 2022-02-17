Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чем занимается канцлер Германии в Киеве: Визит грозит обернуться скандалом
Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём гово...
В небе над Донецком замечены истребители неизвестной принадлежности
Без единого выстрела: Украина капитулировала
Главная / Политика

В Киеве митинг у Верховной рады: начались стычки активистов с полицией

17 февраля 2022, 15:35  •  303 • Политика
В центре Киева начались столкновения предпринимателей и полиции.
Организовавшие акцию протеста в Киеве предприниматели напали на сотрудников правоохранительных органов, которые пытались пресечь несанкционированный митинг. Предприниматели недовольны проектом закона об обязательной установке кассовых аппаратов. Митинг в конечном счёте перерос в столкновения с полицией в центре Киева.
Несколько сотен демонстрантов собрались под стенами Верховной рады Украины. Силовиков они забрасывали куриными яйцами - атака началась в тот момент, когда активистов попытались выдавить с проезжей части.
Как только митингующие атаковали силовиков, начались стычки полиции и активистов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


303
Источник
Похожие новости
17 февраля 2022, 08:00
Украинский консул одним хэштегом разозлил жителей Черногории: "Позор! Покиньте страну!"
17 февраля 2022, 09:45
Первый олимпийский медалист Украины нарушил сразу два "запрета" Киева
17 февраля 2022, 09:45
Как разделят Украину? Русские предложили "не жадничать"
17 февраля 2022, 00:25
"Да ладно?!": Диалог Макрона и Шольца о России стал подовом для шутки
17 февраля 2022, 00:25
В Германии открестились от заявлений Шольца об Украине и НАТО: "Канцлер такого не говорил"
17 февраля 2022, 06:15
"Русские не сумасшедшие": Президент Чехии подсчитал крупные провалы разведок США
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 февраля 2022, 04:30
Хотим заказать столик на всю 106-ю дивизию ВДВ: необычный звонок в киевское кафе
17 февраля 2022, 08:00
Украинский консул одним хэштегом разозлил жителей Черногории: "Позор! Покиньте с...
17 февраля 2022, 09:45
Первый олимпийский медалист Украины нарушил сразу два "запрета" Киева
17 февраля 2022, 09:45
Как разделят Украину? Русские предложили "не жадничать"
17 февраля 2022, 00:25
"Да ладно?!": Диалог Макрона и Шольца о России стал подовом для шутки
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 февраля 2022, 14:15
"Англичанка гадит": Хотела русским, получилось – себе. Хохотали даже британцы
11 февраля 2022, 11:25
В Литве начались самые масштабные протесты за 30 лет
13 февраля 2022, 22:20
О чём говорили Байден и Зеленский: 50 минут, перечеркнувшие заявления Пентагона
11 февраля 2022, 13:10
"Камила, не прячь лица!": Кремль напрямую обратился к Валиевой
11 февраля 2022, 09:05
Когда США подожгут Донбасс
11 февраля 2022, 07:55
Байден публично оскорбил Путина: "Это черта?"
11 февраля 2022, 02:05
Неожиданно: Украинские националисты не верят в успех в Донбассе и бегут из Харькова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.