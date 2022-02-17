В Киеве митинг у Верховной рады: начались стычки активистов с полицией

В центре Киева начались столкновения предпринимателей и полиции.

Организовавшие акцию протеста в Киеве предприниматели напали на сотрудников правоохранительных органов, которые пытались пресечь несанкционированный митинг. Предприниматели недовольны проектом закона об обязательной установке кассовых аппаратов. Митинг в конечном счёте перерос в столкновения с полицией в центре Киева.

Несколько сотен демонстрантов собрались под стенами Верховной рады Украины. Силовиков они забрасывали куриными яйцами - атака началась в тот момент, когда активистов попытались выдавить с проезжей части.

Как только митингующие атаковали силовиков, начались стычки полиции и активистов.