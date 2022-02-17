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В Киеве митинг у Верховной рады: начались стычки активистов с полицией
17 февраля 2022, 15:35 • 303 • Политика
В центре Киева начались столкновения предпринимателей и полиции.
Организовавшие акцию протеста в Киеве предприниматели напали на сотрудников правоохранительных органов, которые пытались пресечь несанкционированный митинг. Предприниматели недовольны проектом закона об обязательной установке кассовых аппаратов. Митинг в конечном счёте перерос в столкновения с полицией в центре Киева.
Несколько сотен демонстрантов собрались под стенами Верховной рады Украины. Силовиков они забрасывали куриными яйцами - атака началась в тот момент, когда активистов попытались выдавить с проезжей части.
Как только митингующие атаковали силовиков, начались стычки полиции и активистов.
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