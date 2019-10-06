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В Киеве митинг против реализации "формулы Штайнмайера" собрал несколько тысяч человек

06 октября 2019, 17:09  •  15 • Украина

КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Несколько тысяч человек провели на площади Независимости в Киеве митинг, призывая власти Украины отказаться от реализации "формулы Штайнмайера". Как передает с места события корреспондент ТАСС, протестная акция носила название "Движение сопротивления капитуляции" и состоялась у монумента Независимости.

"Мы собрались потому, что наша страна в опасности, потому, что есть угроза капитуляции", - пояснил со сцены военный волонтер и один из организаторов акции. Было объявлено, что символом сопротивления капитуляции является желтый скотч, намотанный на левую руку, и всем, кто поддерживает протестное движение, следует носить этот отличительный атрибут. Выступающие заявили, что "Движение сопротивления капитуляции" категорически против реализации "формулы Штайнмайера", которая якобы приведет к "капитуляции и федерализации" страны, а также против отвода войск и проведения выборов в Донбассе и амнистии тех, кто воевал на востоке против Украины.

По оценкам ряда СМИ, в центре украинской столицы в воскресенье собрались до 10 тыс. граждан, однако в полиции Киева сообщили, что количество участников протеста составило около 3 тыс. Поддержать требования протестующих пришли представители парламентских политических сил "Европейская солидарность" и "Голос", ряда националистических организаций, в том числе запрещенного в РФ "Правого сектора".

"Украинцы хотят мира, но не согласятся на него на любых условиях. Соцопросы показывают, что украинцы не воспримут план капитуляции, особого статуса Донбасса и плана примирения с Россией на российских условиях", - заявил один из спикеров. Собравшиеся призвали президента страны Владимира Зеленского прийти в парламент и пояснить свою официальную позицию по Донбассу.

"Если ты сдашь Украину, то эта рука тебя сбросит. Украина превыше всего", - выкрикивали митингующие в адрес главы государства. Представитель оргкомитета сообщил со сцены, что о дальнейших действиях представители "движения" сообщат позже. "Мы готовы действовать, ждите объявлений. Готовьтесь, осень будет горячей" - заявил он. Митингующие также решили пройти колонной по правительственному кварталу к офису президента, чтобы там еще раз напомнить о своих требованиях.

В полиции Киева отметили, что правопорядок во время митинга обеспечивают около 300 полицейских и представителей Национальной гвардии страны. В настоящее время грубых нарушений не зафиксировано.

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