В Киеве коммунальщики под прикрытием полиции сносят палаточный городок Саакашвили

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При демонтаже в палатках находят гранаты и "коктейли Молотова", задержано более 100 человек.

Сотрудники коммунальных служб Киева сносят палаточный городок у здания Верховной рады Украины. Ранее полиция провела в городке рейд, вступив в столкновения с протестующими.

По сообщению начальника главного управления полиции Киева Андрея Крищенко, в ходе столкновений четверо полицейских получили ранения. Кроме того, были ранены не менее шести митингующих, более сотни из них задержаны.

На территории городка проходят следственные действия по уголовным делам в связи с попыткой захвата Международного центра культуры и искусств и беспорядками у Верховной рады 27 февраля, в которых пострадали 14 полицейских.

В ходе следственных действий в городке были изъяты девять гранат РГД-5, а также бутылки с "коктейлем Молотова" и пять дымовых шашек.

Ранее один из организаторов протеста - депутат Рады Егор Соболев сообщил о том, что около 800 сотрудников спецназа, Нацгвардии и Нацполиции Украины окружили палаточный городок и начали его штурм.