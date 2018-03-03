|
В Киеве коммунальщики под прикрытием полиции сносят палаточный городок Саакашвили
03 марта 2018, 15:54 • 139 • Политика
При демонтаже в палатках находят гранаты и "коктейли Молотова", задержано более 100 человек.
Сотрудники коммунальных служб Киева сносят палаточный городок у здания Верховной рады Украины. Ранее полиция провела в городке рейд, вступив в столкновения с протестующими.
По сообщению начальника главного управления полиции Киева Андрея Крищенко, в ходе столкновений четверо полицейских получили ранения. Кроме того, были ранены не менее шести митингующих, более сотни из них задержаны.
На территории городка проходят следственные действия по уголовным делам в связи с попыткой захвата Международного центра культуры и искусств и беспорядками у Верховной рады 27 февраля, в которых пострадали 14 полицейских.
В ходе следственных действий в городке были изъяты девять гранат РГД-5, а также бутылки с "коктейлем Молотова" и пять дымовых шашек.
Ранее один из организаторов протеста - депутат Рады Егор Соболев сообщил о том, что около 800 сотрудников спецназа, Нацгвардии и Нацполиции Украины окружили палаточный городок и начали его штурм.
Подпишитесь на нас
139
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
26 февраля 2018, 18:54
|
01 марта 2018, 13:24
|
25 февраля 2018, 05:40
|
02 марта 2018, 17:09
|
27 февраля 2018, 01:24
|
27 февраля 2018, 07:54
|
02 марта 2018, 00:54