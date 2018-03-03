Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД, кокаин и «танцы гиен»
Обезоруженные Штаты Америки
«Глобальный вопрос»: почему после освобождения от турецкого ига Болгария отдалил...
Войны не будет, дубины вы стоеросовые!
Главная / Политика

В Киеве коммунальщики под прикрытием полиции сносят палаточный городок Саакашвили

03 марта 2018, 15:54  •  139 • Политика
При демонтаже в палатках находят гранаты и "коктейли Молотова", задержано более 100 человек.
Сотрудники коммунальных служб Киева сносят палаточный городок у здания Верховной рады Украины. Ранее полиция провела в городке рейд, вступив в столкновения с протестующими.
По сообщению начальника главного управления полиции Киева Андрея Крищенко, в ходе столкновений четверо полицейских получили ранения. Кроме того, были ранены не менее шести митингующих, более сотни из них задержаны.
На территории городка проходят следственные действия по уголовным делам в связи с попыткой захвата Международного центра культуры и искусств и беспорядками у Верховной рады 27 февраля, в которых пострадали 14 полицейских.
В ходе следственных действий в городке были изъяты девять гранат РГД-5, а также бутылки с "коктейлем Молотова" и пять дымовых шашек.
Ранее один из организаторов протеста - депутат Рады Егор Соболев сообщил о том, что около 800 сотрудников спецназа, Нацгвардии и Нацполиции Украины окружили палаточный городок и начали его штурм.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

139
Источник
Похожие новости
03 марта 2018, 13:54
Источник: в ближайшие дни появятся тезисы, отражающие видение Путиным развития страны
03 марта 2018, 15:54
"Кто на нас с Дональдом?": Порошенко записал президента США в проукраинскую коалицию
03 марта 2018, 12:39
Казахстан поддержал международный Договор о запрещении ядерного оружия

Загрузка...
03 марта 2018, 00:54
Митинг в поддержку Путина "За сильную Россию!" пройдет в столичных "Лужниках"
03 марта 2018, 12:39
У здания Верховной рады Украины начались столкновения полиции и протестующих
03 марта 2018, 04:09
Путин: РФ нужны от США доказательства вины обвиняемых во вмешательстве в выборы 2016 года
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
26 февраля 2018, 18:54
Последний бой "Щелкуна": Нацбатальон "Айдар" лишился еще одного карателя-снайпера
01 марта 2018, 13:24
Послание президента России Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Онлайн-трансляция. Текст. Видео
25 февраля 2018, 05:40
Петр Алексеевич, вы украли на тепловозах из США?
02 марта 2018, 17:09
Путин прав: Политики и эксперты США подтвердили бесполезность американской ПРО
27 февраля 2018, 01:24
Огонь не стихает по всему фронту: ВСУ обстреливают Донбасс из польского оружия минами НАТО
27 февраля 2018, 07:54
Т-64БВ хлынули в мариупольский порт. «Операция объединённых сил» ВСУ обрастает подробностями
02 марта 2018, 00:54
Готовьтесь, это надолго: Трамп лишил США импортной стали и алюминия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.