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В Киеве киллера украинского спецназовца обвинили в работе на ФСБ

29 сентября 2021, 17:35  •  156 • Политика
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Убийца с напарником якобы прибыли из РФ и оттуда переправили оружие
Служба безопасности Украины выдвинула подозрение в государственной измене "наемному убийце", который якобы является "агентом ФСБ". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии местных силовиков, российская спецслужба завербовала подозреваемого "для выполнения разведывательно-диверсионных задач в ущерб" госбезопасности Незалежной. Согласно данным СБУ, мужчина вместе со своим напарником прибыл из России в апреле 2016 г. "для сбора информации о военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников отечественных оборонных предприятий".
Все полученные данные они якобы передавали своим "кураторам".
"Агенту" ФСБ вменяют ликвидацию украинского спецназовца, которую он совершил с подельником, вероятно, в 2016 году в Ровенской области. В СБУ утверждают, что подозреваемый для совершения убийства тайно доставил оружие из России.
Отмечается, что напарник "агента" задержан в ноябре 2016-го, когда пытался перебраться через украинскую границу. Суд признал его виновным в совершении преступления и приговорил к 12 годам тюрьмы.
Напомним, в конце августа текущего года эсбэушники обвинили ФСБ в попытке ликвидировать украинского военного специалиста путем подрыва его автомобиля. Данный эксперт работал с перспективными образцами техники для армии. Российского "агента" удалось обезвредить.

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