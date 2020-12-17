В Киеве хотят вторгнуться в Россию за землями казаков: Военкор остудил пыл украинских националистов

Один из лидеров украинских националистов Андрей Билецкий заявил о том, что территория Ростовской области якобы принадлежит Киеву, поскольку с XVIII века была "отобрана донскими казаками у запорожских" в результате "имперской агрессии".

В связи с этим он предложил вторгнуться в Россию, чтобы забрать эти земле себе. По словам Билецкого, тот факт, что в настоящее время украинская армия находится недалеко от Ростовской области, даёт ей преимущество в осуществлении этого плана.

Военный корреспондент Юрий Котенок, в свою очередь, напомнил об одном важном обстоятельстве, которое ломает весь план Блилецкого. Между украинской армией и Россией находятся войска ДНР и ЛНР. А проблему Донбасса Киев не может решить уже почти семь лет.

Билецкий умалчивает о том факте, что на пути в Ростовскую область армии Украины придётся решить вопрос с народным ополчением ЛДНР. Жителям Ростовской области можно спать спокойно, - пишет журналист.

Котенок добавил, что украинский национализм, будучи совершенно оторванным от реальности, уже давно превратился в банальный популизм, прикрытый патриотичными лозунгами.

Скриншот:Telegram/Военкор Котенок

Напомним, что украинские националисты уже не в первый раз грозятся вторжением в Россию. Однако пока что их хватает только на то, чтобы преследовать оппозиционных журналистов на Украине и проводить постоянные акции протеста.