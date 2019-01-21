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В Киеве хотят переименовать донецкий аэропорт в честь «киборгов»

21 января 2019, 13:54  •  73 • В России

В эти дни, когда в Донецке отмечают очередную годовщину взятия аэропорта, на Украине, по странной традиции чтить свои поражения, вспоминают тех, кто этот аэропорт удержать не смог. Петр Порошенко через Твиттер обещает отстроить воздушную гавань заново. А вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко уже даже и название ей придумала:

- Вспомним сегодня «киборгов», - так прозвали украинских солдат, которые воевали в аэропорту. - Это правильный день - написать о них, рассказать детям, поклониться их памяти. И работать дальше - для освобождения Донбасса и Крыма. В Донецке будет аэропорт имени Героев Киборгов. Будет.

Как Ирина Геращенко собирается «освобождать» Донбасс, если Киев не смог удержать международный терминал (про Крым тактично молчу), она не уточняет. А пока аэропорт находится под контролем ДНР, в случае его восстановления, было бы логично дать имя одного из тех, кто освободил его от украинских войск - Арсена Павлова, более известного под позывным Моторола.

Отсюда украинские наводчики корректировали артиллерийский огонь по жилым кварталам Донецка. И только после того, как Моторола со своими бойцами вышиб «киборгов» из аэропорта, мирные жители столицы ДНР смогли вздохнуть чуть свободнее. Так что, можете расценивать это как официальное обращение к донецким властям - даешь аэропорт имени Арсена Павлова!

КАК ЭТО БЫЛО

Украинских военных посылают в донецкий аэропорт на убой, а в это время на улицах города гибнут мирные жители

Бои в районе Донецкого аэропорта, поселков Пески и Авдеевки не прекращались вcю минувшую ночь, сотрясая воздух разрывами крупнокалиберной артиллерии. Под утро на прорыв в сторону нового терминала пошла очередная группа украинских танков. Но наступление захлебнулось. Зато у бойцов армии ДНР — новые трофеи (подробности)

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