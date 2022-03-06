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В Киеве казнён член переговорной группы Украина — Россия

06 марта 2022, 05:05  •  42 • Украина

Из Киева сообщили, что Службы безопасности Украины ликвидировала члена переговорной группы Украины Дениса Киреева.

Украинский политик подозревался в госизмене. Депутат Рады Александр Дубинский, а также издание «Обозреватель» со ссылкой на источники, первыми сообщили, что Киреев был убит при задержании. Вскоре появилось фото убитого. СМИ пишут со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов, что убийство произошло у здания Печерского суда

«При задержании сотрудниками СБУ убит член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев. Подозревался в госизмене», — написал Дубинский.

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