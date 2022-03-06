В Киеве казнён член переговорной группы Украина — Россия

Из Киева сообщили, что Службы безопасности Украины ликвидировала члена переговорной группы Украины Дениса Киреева.Украинский политик подозревался в госизмене. Депутат Рады Александр Дубинский, а также издание «Обозреватель» со ссылкой на источники, первыми сообщили, что Киреев был убит при задержании. Вскоре появилось фото убитого. СМИ пишут со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов, что убийство произошло у здания Печерского суда«При задержании сотрудниками СБУ убит член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев. Подозревался в госизмене», — написал Дубинский.