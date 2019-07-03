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В Киеве избили журналиста на акции против блогера Шария

03 июля 2019, 10:54  •  183 • Украина
В Киеве избили журналиста украинского издания «СТРАНА.ua» Владислава Бовтрука на митинге против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича, и видеоблогера Анатолия Шария.
 
Reuters © Vasily Fedosenko
 

Как рассказал журналист своему изданию, он пытался заснять потасовку, которая возникла, когда на митинг пришёл один из сторонников Шария с красным шариком.

«Я подошёл поближе, чтобы заснять этот инцидент, и тут же получил удар в лицо от одного из участников митинга — мужчины около 50 лет. Удар был такой силы, что я упал, после чего меня, уже лежащего, продолжили бить ногами», — отметил он.

По словам Бовтрука, он заявил нападавшим, что является журналистом, но в ответ ему стали угрожать новыми побоями. 

Уточняется, что пострадавший уже написал заявление в полицию по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что на площади Независимости в Киеве прошла акция протеста против регистрации блогера Шария в депутаты.

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