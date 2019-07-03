|
В Киеве избили журналиста на акции против блогера Шария
03 июля 2019, 10:54 • 183 • Украина
В Киеве избили журналиста украинского издания «СТРАНА.ua» Владислава Бовтрука на митинге против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича, и видеоблогера Анатолия Шария.
Reuters © Vasily Fedosenko
Как рассказал журналист своему изданию, он пытался заснять потасовку, которая возникла, когда на митинг пришёл один из сторонников Шария с красным шариком.
«Я подошёл поближе, чтобы заснять этот инцидент, и тут же получил удар в лицо от одного из участников митинга — мужчины около 50 лет. Удар был такой силы, что я упал, после чего меня, уже лежащего, продолжили бить ногами», — отметил он.
По словам Бовтрука, он заявил нападавшим, что является журналистом, но в ответ ему стали угрожать новыми побоями.
Уточняется, что пострадавший уже написал заявление в полицию по факту инцидента.
Ранее сообщалось, что на площади Независимости в Киеве прошла акция протеста против регистрации блогера Шария в депутаты.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
183
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 июня 2019, 17:09
|
30 июня 2019, 18:09
|
28 июня 2019, 13:54
|
29 июня 2019, 22:24
|
29 июня 2019, 22:39
|
02 июля 2019, 02:39
|
28 июня 2019, 20:39