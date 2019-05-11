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В Киеве из-за сообщений о минировании эвакуирован аэропорт

11 мая 2019, 21:39  •  37 • Украина
Киевская полиция эвакуировала аэропорт Киев и несколько супермаркетов, после того как на электронную почту Службы безопасности Украины поступило сообщение о минировании зданий.
 
© iev.aero
 

Об этом сообщает УНН.

Как отмечается, на месте работают техники, кинологи и следственно-оперативная группа.

Ранее неизвестный сообщил о минировании пяти отелей во Львове от имени англо-американского поэта XX века Уистена Хью Одена.

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