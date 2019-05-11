В Киеве из-за сообщений о минировании эвакуирован аэропорт

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Киевская полиция эвакуировала аэропорт Киев и несколько супермаркетов, после того как на электронную почту Службы безопасности Украины поступило сообщение о минировании зданий.

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Об этом сообщает УНН. Как отмечается, на месте работают техники, кинологи и следственно-оперативная группа. Ранее неизвестный сообщил о минировании пяти отелей во Львове от имени англо-американского поэта XX века Уистена Хью Одена.

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