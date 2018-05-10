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В Киеве из-за беспорядков у дома владельца "Интера" пострадал журналист и правоохранители
10 мая 2018, 20:09 • 44 • Украина
КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Журналист и трое сотрудников правоохранительных органов Украины пострадали во время беспорядков, устроенных ультраправой организацией "Национальный корпус" в Киеве возле дома заместителя главы фракции "Оппозиционный блок" Сергея Левочкина, владеющего частью телеканала "Интер". Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь полиции киевской области Николай Жукович.
"Пострадал один из представителей СМИ, который был между митингующими и правоохранителями. Он получил телесные повреждения и написал заявление в полицию", - цитирует его агентство УНН.
По данным Жуковича, во время столкновений также пострадали сотрудники органов. "Один лежит в больнице, еще двум медики оказывают помощь", - уточнил Жукович.
Ранее в четверг представители "Национально корпуса" прорвали оцепление правоохранителей и оказались на территории дома совладельца телеканала "Интер". Радикалы подожгли файеры, обрисовывали здание граффити и оклеили стены плакатами с надписью "Интер" будет наш".
Действия националистов вызваны позицией телеканала "Интер", который не пошел на их требования и не отказался от трансляции концерта к Дню Победы. Они также заявили, что теперь их акция против телеканала и его собственников будет долгосрочной.
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