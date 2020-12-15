В Киеве из убийцы лепят очередную «героиню майдана» • 205 • Украина

Эксперты критически оценили выпущенный накануне новый ролик либерала Алексея Навального, где автор назвал имена восьми сотрудников ФСБ, которых обвиняет в попытках отравления себя и своей супруги.



По утверждению блогера, эти люди связаны со специализированным иниститутом, занимающимся исследованиями в области в химии. Они три года летали в те же города, что и Навальный, несколько раз пытались отравить его и один раз – его жену Юлию.



Навальный признается, что нашел этих людей не он сам, а западная организация Bellingcat, известная своими фейковыми расследовании о причастности России к крушению малазийского «боинга» на Донбассе.



«Расследование» уже опубликовали «Der Spiegel» и CNN.



В России достоверность изложенных фактов вызвала сомнения.



«Материалам об отравлении Навального руками ФСБ можно верить или не верить. Я, например, не верю. Но по авторам расследования уже совершенно очевидно, что это именно британские спецслужбы. И те, кто отвергает авторство британских спецслужб, и те, кто делает вид, что это не важно, — эти люди сознательно лгут. Поэтому вопрос здесь простой — вы верите российским или британским спецслужбам?» – написал в своем блоге на сайте «Эхо Москвы» прокремлевский политолог Сергей Марков.



Политтехнолог Владислав Рогимов возмущен «расследованием» Навального, в котором тот вновь обвиняет президента России, и считает, что деятельности блогера должен быть положен конец.



«Я обращаюсь лично к генеральному прокурору РФ и руководителю следственного комитета РФ, а также к руководителю МВД России. Прошу возбудить уголовное дело против Алексея Навального за обвинения в терроризме в адрес Президента России. И обращаюсь к каждому гражданину страны с просьбой написать заявление в полицию на него в связи с этой беспардонной клеветой», – написал Рогимов в своем телеграм-канале.



Сомнения в содержании расследования есть и в либеральном лагере у тех, кто хотел бы, чтобы все изложенное Навальным оказалось правдой.



«Почему, если операция была одобрена на самом верху, если врачи врали по команде сверху, почему не добавить дозу в больнице? Ну и типа: «Не вышел из комы. Диабет. Не было раффаэлок. Соболезнования всем родным и коллегам». Вот этот момент у меня единственный – где нет ответа. Если операция на таком уровне, то почему не «доделать» начатое в больнице? Где все врачи прикормлены? И ночью в палату легко может прийти «медсестричка» из «Убить Билла?» – недоумевает скандальная телеведущая Ксения Собчак.



Научный сотрудник University College of London Владимир Пастухов говорит, что верит «расследованию», но не до конца.



«Это не означает, что в этом расследовании абсолютно все элементы меня убеждают. Один из таких элементов – мотивация людей, тесно связанных со спецслужбами, в покушении на его убийство. Для меня остается непонятным, почему его три года пытались убить, и времени не хватило. Реальные интерпретации могут существенно отличаться от того, что нам приходит на ум прямо сейчас», – заявил Пастухов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».



Большинство критиков Навального сходятся на том, что информация, изложенная в его «расследовании», была предоставлена блогеру западными спецслужбами.



«Журналист NYT, который прославился тем, что получил Пулитцеровскую премию за серию статей о «хищничестве Путина», сообщает, что его источник в немецкой службе безопасности подтверждает вчерашние байки Навального, ибо они «согласуются с тем, что ЦРУ и МИ-6 предоставили правительству Германии несколько месяцев назад». О чем это может свидетельствовать? А о том, что не было никакого «совместного расследования» от ФБК, CNN, Беллингкэт и т.д. Это все – декорации и статисты. Пьеса давно написана. ЦРУ и МИ-6. Просто их авторство Навальным не было озвучено», – написала журналистка Юлия Витязева.



Телеведущий Евгений Попов предлагает зафиксировать в общественном сознании, что Навальный уже официально сотрудничает с ЦРУ и МИ-6.



«Отличным итогом главного интернет-ролика дня были бы 8 исков о защите чести и достоинства от его главных героев. Причём, на значительную сумму. Там же всё просто. Если ЦРУ-шные помойки «Биллингкэт» и «Инсайдер» делают оговорки, вроде «возможно», «предположительно», то Навальный прямо говорит – «утверждаю». Ну, если утверждаешь, докажи! Иначе, слово на слово. А на слово им, как говорил один великий дипломат, мы уже не верим», – написал Попов.



Политолог Алексей Мухин полагает, что, начав сотрудничать с западными спецслужбами, Навальный тем самым подвергает себя смертельной опасности.



«Интересно, сам Навальный понимает, что он сейчас самая удобная мишень (она же «сакральная жертва») для западных спецслужб? Ему, конечно, дали «все гарантии», но это ничего не стоит. Спросите у Березовского», – написал Мухин.

Эксперты критически оценили выпущенный накануне новый ролик либерала Алексея Навального, где автор назвал имена восьми сотрудников ФСБ, которых обвиняет в попытках отравления себя и своей супруги.По утверждению блогера, эти люди связаны со специализированным иниститутом, занимающимся исследованиями в области в химии. Они три года летали в те же города, что и Навальный, несколько раз пытались отравить его и один раз – его жену Юлию.Навальный признается, что нашел этих людей не он сам, а западная организация Bellingcat, известная своими фейковыми расследовании о причастности России к крушению малазийского «боинга» на Донбассе.«Расследование» уже опубликовали «Der Spiegel» и CNN.В России достоверность изложенных фактов вызвала сомнения.«Материалам об отравлении Навального руками ФСБ можно верить или не верить. Я, например, не верю. Но по авторам расследования уже совершенно очевидно, что это именно британские спецслужбы. И те, кто отвергает авторство британских спецслужб, и те, кто делает вид, что это не важно, — эти люди сознательно лгут. Поэтому вопрос здесь простой — вы верите российским или британским спецслужбам?» – написал в своем блоге на сайте «Эхо Москвы» прокремлевский политолог Сергей Марков.Политтехнолог Владислав Рогимов возмущен «расследованием» Навального, в котором тот вновь обвиняет президента России, и считает, что деятельности блогера должен быть положен конец.«Я обращаюсь лично к генеральному прокурору РФ и руководителю следственного комитета РФ, а также к руководителю МВД России. Прошу возбудить уголовное дело против Алексея Навального за обвинения в терроризме в адрес Президента России. И обращаюсь к каждому гражданину страны с просьбой написать заявление в полицию на него в связи с этой беспардонной клеветой», – написал Рогимов в своем телеграм-канале.Сомнения в содержании расследования есть и в либеральном лагере у тех, кто хотел бы, чтобы все изложенное Навальным оказалось правдой.«Почему, если операция была одобрена на самом верху, если врачи врали по команде сверху, почему не добавить дозу в больнице? Ну и типа: «Не вышел из комы. Диабет. Не было раффаэлок. Соболезнования всем родным и коллегам». Вот этот момент у меня единственный – где нет ответа. Если операция на таком уровне, то почему не «доделать» начатое в больнице? Где все врачи прикормлены? И ночью в палату легко может прийти «медсестричка» из «Убить Билла?» – недоумевает скандальная телеведущая Ксения Собчак.Научный сотрудник University College of London Владимир Пастухов говорит, что верит «расследованию», но не до конца.«Это не означает, что в этом расследовании абсолютно все элементы меня убеждают. Один из таких элементов – мотивация людей, тесно связанных со спецслужбами, в покушении на его убийство. Для меня остается непонятным, почему его три года пытались убить, и времени не хватило. Реальные интерпретации могут существенно отличаться от того, что нам приходит на ум прямо сейчас», – заявил Пастухов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».Большинство критиков Навального сходятся на том, что информация, изложенная в его «расследовании», была предоставлена блогеру западными спецслужбами.«Журналист NYT, который прославился тем, что получил Пулитцеровскую премию за серию статей о «хищничестве Путина», сообщает, что его источник в немецкой службе безопасности подтверждает вчерашние байки Навального, ибо они «согласуются с тем, что ЦРУ и МИ-6 предоставили правительству Германии несколько месяцев назад». О чем это может свидетельствовать? А о том, что не было никакого «совместного расследования» от ФБК, CNN, Беллингкэт и т.д. Это все – декорации и статисты. Пьеса давно написана. ЦРУ и МИ-6. Просто их авторство Навальным не было озвучено», – написала журналистка Юлия Витязева.Телеведущий Евгений Попов предлагает зафиксировать в общественном сознании, что Навальный уже официально сотрудничает с ЦРУ и МИ-6.«Отличным итогом главного интернет-ролика дня были бы 8 исков о защите чести и достоинства от его главных героев. Причём, на значительную сумму. Там же всё просто. Если ЦРУ-шные помойки «Биллингкэт» и «Инсайдер» делают оговорки, вроде «возможно», «предположительно», то Навальный прямо говорит – «утверждаю». Ну, если утверждаешь, докажи! Иначе, слово на слово. А на слово им, как говорил один великий дипломат, мы уже не верим», – написал Попов.Политолог Алексей Мухин полагает, что, начав сотрудничать с западными спецслужбами, Навальный тем самым подвергает себя смертельной опасности.«Интересно, сам Навальный понимает, что он сейчас самая удобная мишень (она же «сакральная жертва») для западных спецслужб? Ему, конечно, дали «все гарантии», но это ничего не стоит. Спросите у Березовского», – написал Мухин. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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