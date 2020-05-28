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В Киеве испугались усиления российского влияния

28 мая 2020, 22:55  •  110 • Политика
Фото: Nina Lyashonok/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Незалежной бояться, что РФ выгодно отсутствие реформ в соседнем государстве
В Киеве опасаются усиления влияния России. С таким заявлением выступил глава исполнительного комитета реформ Незалежной Михаил Саакашвили в ходе телеконференции, организованной американской некоммерческой организацией "Атлантический совет".
Политик уточнил, что РФ заинтересована в отсутствии реформ на Украине. Подтверждения этому, якобы, есть и в открытых источниках, и в некоторых разведывательных данных.
Саакашвили заявил, что некоторые регионы Незалежной могут попасть под российское влияние, что приведет к балканизации. Такого сценария, по заверению политика, страна попытается избежать, пишет Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Напомним, что процесс балканизации подразумевает под собой распад государства или федерации. В дальнейшем подразумевается образование новых политических субъектов.
Ранее "Утро.ру" писало о том, что украинцы пожаловались на незаконные лаборатории, построенные Штатами на территории страны.

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